FCA: un coupon promozionale per acquistare i modelli Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Abarth e Lancia

La scorsa settimana, FCA ha lanciato la “Live Week“, una nuova promozione che permette ai clienti interessati all’acquisto di un modello di gruppo di scaricare un coupon promozionale che permetterà di accedere a promozioni esclusive sull’acquisto di vetture in pronta consegna entro il prossimo 31 luglio 2020.

Si tratta di un’iniziativa di sicuro interesse che garantirà a tanti automobilisti la possibilità di acquistare una nuova vettura nel corso dei prossimi mesi, dopo che l’emergenza sanitaria sarà finita, sfruttando condizioni particolarmente agevolate e andando così a risparmiare cifre significative rispetto ai normali costi e alle future promozioni.

La “Live Week” terminerà il prossimo 18 aprile, ultimo giorno utile per poter richiedere il coupon promozionale da presenterà per poter accedere alle offerte speciali che l’azienda sta mettendo a punto per i suoi clienti nel corso delle prossime settimane. Per scaricare il coupon è sufficiente visitare il sito del marchio di cui si interessa acquistare una vettura (i brand che supportano l’iniziativa sono Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth) e seguire la procedura online.

In queste ore, FCA ha comunicato che la promozione “Live Week” ha già raccolto un totale di oltre 7 mila adesioni dal week end di Pasqua ad oggi. Si tratta, quindi, di un vero e proprio successo con migliaia di clienti che avranno l’occasione di accedere a offerte esclusive nel corso delle prossime settimane.

Probabilmente, infatti, le concessionarie riapriranno al pubblico (nel rispetto di precise norme sanitarie di sicurezza) già nel corso del mese di maggio (le attuali restrizioni terminano il 3 maggio) e ci saranno tre mesi di tempo per sfruttare il coupon promozionale legato all’iniziativa Live Week che potrà essere scaricato sino al prossimo 18 aprile.

Le offerte della Live Week di FCA

La nuova iniziativa Live Week di FCA coinvolge, come detto, tutti i principali marchi dell’azienda a partire da Alfa Romeo. Le promozioni legate al brand riguardano Giulietta, acquistabile con uno sconto di 9 mila Euro scegliendo il finanziamento, Stelvio, acquistabile con uno sconto di 8.500 Euro, e Giulia, disponibile con uno sconto di 7.000 Euro. Per i clienti con partita IVA, inoltre, sono previsti sconti extra su di un lotto di vetture selezionate.

La Live Week riguarda anche Jeep con un bonus di 6.000 Euro per Renegade e Compass e con la possibilità di arrivare sino ad un bonus di 15.000 Euro per l’acquisto di Grand Cherokee. Per quanto riguarda Fiat, invece, si parte da 4 mila Euro per la Panda e si arriva a 6.500 Euro per la 500L (ma i modelli in sconto sono tanti) scegliendo il finanziamento.

Promozioni anche per la Lancia Ypsilon, con un bonus di 4 mila Euro, e per la Abarth 595, con sconti sino a 3 mila Euro. Per quanto riguarda i veicoli commerciali di Fiat Professional sono previsti sconti sino al 38% (su Ducato) e sconti extra del 5% per i veicoli in pronta consegna con la possibilità di scegliere tra tutti i modelli della gamma del brand.

Chi è interessato all’acquisto di un nuovo modello del gruppo FCA, può quindi recarsi sul sito del brand che preferisce, inserire i dati richiesti e scaricare il coupon da presentare poi in concessionaria per ultimare l’acquisto del modello scelto. La promozione sarà valida sino al prossimo 18 aprile, ultimo giorno utile per poter ottenere il coupon.

Come detto, l’acquisto potrà poi essere finalizzato entro il successivo 31 luglio 2020 scegliendo tra i tanti modelli in pronta consegna la soluzione più in linea con le proprie esigenze. Per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dei vari marchi di FCA.