Fiat Chrysler richiama mezzo milione di auto per problemi ai tergicristalli

Fiat Chrysler Automobiles sta richiamando oltre 550.000 pick up e SUV in tutto il mondo semplicemente perché i bracci del tergicristallo possono non funzionare in maniera corretta. Il richiamo riguarda specifici pickup Ram 1500 del 2019 e 2020, e SUV Jeep Compass. La notizia è stata data martedì dalla National Highway Traffic Safety Administration del governo degli Stati Uniti. Questo in quanto i bracci dei tergicristalli possono ridurre la visibilità del conducente.

Fiat Chrysler Automobiles afferma di non avere notizie di incidenti o feriti causati dal problema. La maggior parte dei veicoli richiamati si trova negli Stati Uniti e in Canada. I proprietari dei veicoli interessati da questo richiamo verranno informati alla fine di questo mese e i venditori serreranno i dadi dei tergicristalli per risolvere il problema.

I clienti i cui tergicristalli non puliscono realmente il parabrezza o che non ritornano nella posizione di riposo subito dopo essere stati disattivati devono contattare i rivenditori per la riparazione che ovviamente, come sempre accade in questi casi, avverrà in forma totalmente gratuita. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità relative a questo richiamo che come detto poc’anzi riguarda principalmente vetture vendute in Nord America.

