Francis Ford Coppola invia un messaggio all’Italia tramite Fiat Chrysler

Francis Ford Coppola, il regista americano famoso per la sua trilogia del Padrino, ha inviato all’Italia un videomessaggio di speranza per il suo 81 ° compleanno e la Giornata mondiale della salute, il 7 aprile, mentre il paese continua la sua battaglia con Coronavirus. Il messaggio, condiviso su Twitter da Fiat Italia e Fiat USA, è stato accompagnato dalla nota: “Dalla Piccola Italia alla grande Italia, Francis Ford Coppola dona la sua voce per inviare un messaggio di speranza. I nostri cuori sono con le persone colpite dal virus. #WeAreItaly #WorldHealthDay “.

Nel suo messaggio Francis Ford Coppola dice: “Ci siamo trovati in tempi più difficili prima e, sai cosa, c’era sempre qualcosa che ci teneva a galla: la nostra spinta e determinazione ad affrontare e abbracciare l’ignoto, e il nostro spirito di speranza che non si spezzerà mai “.

Questo il testo del video:

Ciao Italia

È un momentaccio, eh?

Chiaro che il momento è difficile

Ma ne abbiamo già affrontati tanti, di momenti duri

Sai cosa, quello che ci ha tenuti in piedi è stata la nostra energia

La nostra determinazione ad affrontare e abbracciare l’ignoto.

Ora, questo spirito speranzoso che non si spezza mai,

Diventa il nostro principale alleato.

Oggi più che mai.

Da “Little Italy” , alla Grande Italia.

Siamo con te.

Con Amore.