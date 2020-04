Ferrari 599 GTO: Doug DeMuro mette alla prova uno degli esclusivi esemplari | Video

La Ferrari 599 è una coupé ad alte prestazioni presentata da Maranello durante il Salone di Ginevra del 2006 e prodotta dal 2007 al 2012.

Il veicolo è stato commercializzato in quattro versioni davvero esclusive fra cui la Ferrari 599 GTO. Quest’ultima è un’auto particolarmente rara in quanto il cavallino rampante ha prodotto soltanto 599 esemplari.

Ferrari 599 GTO: Maranello ha prodotto solo 599 esemplari di questa esclusiva supercar

La presentazione della Gran Turismo Omologata è avvenuta sul sito Web della casa automobilistica modenese l’8 aprile 2010. Rispetto alle altre versioni, la 599 GTO propone delle prestazioni superiori.

Infatti, il motore V12 da 6 litri è in grado di sviluppare una potenza di 670 CV a 8250 g/min e 620 nm di coppia massima a 6500 g/min. Parliamo di 50 CV e 12 nm in più rispetto alla 599 GTB Fiorano. Oltre alla parte meccanica, la Gran Turismo Omologata ha ottenuto un risparmio di peso che ha portato la massa complessiva a 1495 kg, offrendo un rapporto peso/potenza di 2,22 kg/CV.

Secondo le informazioni fornite da Maranello, la Ferrari 599 GTO è in grado di raggiungere una velocità massima di 335 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,8 secondi. Abbiamo di fronte una delle Ferrari più performanti e veloci di sempre.

Uno degli ultimi video pubblicati su YouTube da Doug DeMuro vede protagonista proprio un esemplare di questa esclusiva coupé a due porte per mostrare a tutti una delle Ferrari moderne più sorprendenti.

Per scoprire le prestazioni e soprattutto cosa ne pensa il famoso recensore, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto.