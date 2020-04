FCA lancia l’iniziativa “Drive Forward”

FCA ha lanciato l’iniziativa “Drive Forward”, nel tentativo di alleviare le preoccupazioni relative allo shopping. I marchi Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Truck, FIAT e Alfa Romeo offriranno assistenza 24 ore su 24 a partire dal 1 ° aprile. Gli acquirenti possono ottenere finanziamenti senza interessi per 84 mesi e nessun pagamento per 90 giorni su alcuni modelli FCA 2019 e 2020, Fiat Chrysler lo ha confermato in una dichiarazione.

FCA ha affermato che sta migliorando la capacità di acquisto dei veicoli con il lancio di una nuova esperienza di vendita al dettaglio online chiamata ORE. ORE è una soluzione di vendita al dettaglio digitale che consente ai clienti di completare online l’intero processo di acquisto del veicolo. La società ha comunicato che i consumatori possono effettuare un permuta del veicolo, richiedere credito, ricevere stime di prezzi e pagamenti e riesaminare le opzioni del piano di protezione del servizio.

Ricordiamo che nelle scorse ore FCA US ha registrato una flessione del 10 per cento nelle vendite di veicoli nel primo trimestre in quanto il forte slancio di gennaio e febbraio è stato negativamente compensato dall’impatto economico del coronavirus a marzo. Le vendite statunitensi nel trimestre sono state di 446.768 veicoli in calo rispetto ai 498.425 veicoli dell’anno scorso. Le vendite al dettaglio sono state di 306.898 veicoli per il trimestre. La flotta rappresentava il 31 percento delle vendite totali.

