FCA: ex dirigente arrestato per corruzione viene rilasciato in anticipo a causa del Covid-19

Jerome Durden, ex dirigente di Fiat Chrysler Automobiles condannato per lo scandalo di corruzione che coinvolge gli United Auto Workers, dovrebbe essere liberato dal carcere federale dopo essersi lamentato del rischio di contrarre il coronavirus. Il giudice distrettuale americano Paul Borman ha tagliato giovedì la condanna a 15 mesi di Durden a otto mesi dopo che l’ex avvocato del potere esecutivo ha citato l’epidemia di COVID-19 come motivo di rilascio anticipato.

Durden, 64 anni, di Rochester ha iniziato a scontare la pena in agosto. “Non so quando verrà rilasciato dalla prigione. Spero molto presto perché sembra che abbia scontato se non per gli interi 8 mesi, ma comunque un bel po’ di mesi”, ha detto il suo avvocato Judith Gracey.

In un recente deposito giudiziario, Gracey ha scritto che ci sono “circostanze straordinarie” che hanno giustificato il rilascio di Durden. Ha citato i centri per la ricerca sul controllo e la prevenzione delle malattie che mostrano che gli anziani con gravi condizioni mediche croniche hanno maggiori probabilità di contrarre il coronavirus e potenzialmente morire. Durden soffre di diabete di tipo 2 e ipertensione, ha scritto Gracey.

Durden, che controllava le finanze presso il Centro di formazione nazionale UAW Fiat Chrysler, è stato ritratto come una figura chiave nello scandalo della corruzione dell’industria automobilistica, contribuendo a incanalare i pagamenti illegali ai funzionari UAW coinvolti nella cospirazione.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler: l’ex dirigente condannato per corruzione solleva dubbi sull’ex capo dell’UAW