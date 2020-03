Lancia Delta HF Integrale Evoluzione proposta in un’asta online a 39.000 dollari

La Lancia Delta è una delle auto più importanti costruite dalla casa automobilistica torinese, per questo al giorno d’oggi è molto difficile trovare un esemplare in ottime condizioni e con un passato alle spalle di tutto rispetto.

Durante l’asta online Palm Beach che si sta tenendo in questi giorni (fino al 28 marzo), RM Sotheby’s sta proponendo in vendita un esemplare del 1992 della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta un esemplare in ottime condizioni

Anche se le stime iniziali fatte dalla famosa casa d’aste parlavano di un possibile prezzo di vendita compreso fra 70.000 e 90.000 dollari (63.843-82.083 euro), in questo momento la vettura ha raggiunto i 38.000 dollari (34.657 euro) rispetto ai 39.000 dollari (35.569 euro) richiesti da RM Sotheby’s. Inoltre, la vendita online terminerà fra poco più di 5 ore.

Parliamo di un prezzo senza dubbio interessante per questo esemplare con telaio n°ZLA831AB000554879. La Delta HF Integrale Evoluzione in questione nasconde sotto il cofano un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti.

Oltre a questo, il veicolo dispone dell’omologazione WRC ed è rifinito esternamente nella colorazione Derby Green abbinata a interni in alcantara grigia. Originariamente, l’auto è stata acquistata nuova a Biella (in Italia) e viene venduta assieme a tutti i documenti originali.

Abbiamo di fronte una delle vetture da rally più iconiche mai costruite al mondo che potrà essere ritirata presso West Palm Beach (in Florida). Il Deltone del 1992, come dimostrato dalle varie foto presenti nell’articolo, infine è stato conservato in maniera impeccabile e ha tutto originale.