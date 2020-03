FCA Korea: importante novità per il CEO Rosso

Pablo Rosso, presidente e amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles Korea, è stato nominato 13 ° presidente dell’Associazione degli importatori e distributori di automobili della Corea, secondo quanto comunicato dalla stessa associazione nella giornata di mercoledì. Rosso sarà il primo presidente straniero e avrà un mandato di due anni da aprile. L’associazione ha affermato che la vasta conoscenza ed esperienza del numero uno di FCA Korea nell’industria automobilistica importata è stata considerata come elemento fondamentale per risolvere i compiti che l’industria deve affrontare.

“L’industria automobilistica importata prevede che Rosso rappresenterà le voci delle aziende associate in modo equilibrato e cooperativo”, ha affermato l’associazione in una nota. Rosso, che guida FCA Korea dal 2013, ha iniziato la sua carriera come ingegnere logistico presso la Business Unit IVECO Engines nel 1998. Nel 2011 è stato a capo del progetto di joint venture Fiat Chrysler India. Insieme a Rosso, il CEO di Mercedes-Benz Korea Dimitris Psillakis, l’amministratore delegato di Audi Volkswagen Korea Rene Koneberg e il CEO di Toyota Motor Korea Takemura Nobuyuki saranno i nuovi vicepresidenti. Questo insieme all’Amministratore delegato di Jaguar Land Rover Korea Baek Jung-hyun e al CEO di FMK Kim Kwang-cheol.

