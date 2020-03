Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sfreccia sull’Autobahn | Video

L’Alfa Romeo Giulia è una delle auto più importanti presentate negli ultimi anni dalla casa automobilistica milanese. L’anteprima mondiale avvenne esattamente il 24 giugno del 2015 in occasione dei 105 anni del marchio presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese appena ristrutturato.

L’auto venne presentata anche in versione Quadrifoglio. Quest’ultima dispone di un motore V6 biturbo da 2.9 litri di derivazione Ferrari in grado di sviluppare una potenza di 510 CV a 6500 g/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 g/min.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: AutoTopNL mette alla prova la bellissima berlina

Secondo i dati ufficiali forniti dal Biscione, la berlina sportiva è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 307 km/h. Nel corso degli ultimi anni sono arrivate anche due versioni speciali: la NRing Edition, presentata al Salone di Ginevra del 2018 e realizzata in soli 108 esemplari, e la Racing Edition, annunciata durante il Salone di Ginevra del 2019 e prodotta in soli 10 unità.

La prima dispone dello stesso motore della versione Quadrifoglio ma si contraddistingue per la livrea Grigio Circuito e varie parti della carrozzeria realizzate in fibra di carbonio. La seconda, invece, celebra il ritorno di Alfa Romeo in Formula 1 e presenta una livrea rossa e bianca che riprende quella della monoposto C38.

Inoltre, abbiamo degli interni più sportivi con sedili dotati di cuciture rosse, guscio in carbonio e un volante realizzato in pelle, alcantara e fibra di carbonio. In questo caso, il motore V6 ha ottenuto 10 CV in più di potenza (quindi 520 CV) e un sistema di scarico quadruplo in titanio firmato Akrapovic.

Detto ciò, il famoso canale YouTube AutoTopNL ha deciso di portare un esemplare della bellissima Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio su un tratto della Autobahn dove non ci sono limiti di velocità. Alla guida della vettura, il pilota è riuscito a raggiungere una velocità massima di 285 km/h. Per maggiori informazioni, date un’occhiata al filmato sottostante.