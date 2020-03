Lancia Delta S4 Corsa è alla ricerca di un nuovo proprietario

La Lancia Delta è una delle vetture più famose nel panorama delle corse rally. Ci sono addirittura molti appassionati che ricordano tutti i più grandi successi conquistati dalla casa automobilistica torinese grazie alla sua speciale vettura. Soprattutto le Delta con livrea Martini Racing sono quelle maggiormente conosciute come icone del Motorsport.

Detto ciò, il noto rivenditore online Girardo & Co sta proponendo in vendita una bellissima Lancia Delta S4 Corsa in perfette condizioni. Anche se non abbiamo di fronte il Deltone più vincente, resta comunque una vettura bellissima ed emozionante.

Lancia Delta S4 Corsa: Girardo & Co sta proponendo in vendita il telaio n°208

Durante la sua carriera, il veicolo è riuscito a conquistare 5 vittorie e 15 podi nelle 12 gare disputate durante le stagioni del 1985 e del 1986 nel campionato mondiale di rally, più precisamente nel Gruppo B.

Lancia sviluppò la Delta S4 Corsa con l’obiettivo di sostituire la 037. Inoltre, tale auto era la prima dotata di trazione integrale e realizzata appositamente per scontrarsi con alcuni altri modelli di quel periodo.

Ritornando all’esemplare proposto in vendita da Girardo & Co, si tratta della telaio n°208 utilizzato per alcuni test con i piloti Markku Alen e Miki Biasion. Questa speciale Lancia Delta S4 Corsa del Gruppo B entrò a far parte del Jolly Team e ha partecipato a diverse gare nel campionato sotto la guida di Dario Cerrato.

Al termine della sua carriera nel mondo delle corse, l’esemplare n°208 ha fatto parte di alcune collezioni private molto importanti tra cui la Collezione Campion con cui ha partecipato anche all’Amelia Island Concours d’Elegance.

Purtroppo, Girardo & Co non ha riportato il prezzo di vendita di questa bellissima Delta poiché disponibile soltanto su richiesta ma possiamo immaginare un prezzo a sei cifre.