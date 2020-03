Alfa Romeo GTV6 3.0: ecco un esemplare completamente restaurato in Sudafrica

Fra il 1980 e il 1987, Alfa Romeo produsse la seconda serie della sua sportiva Alfetta GT presso il suo stabilimento di Arese. Nell’84, più precisamente, vennero realizzati dalla consociata sudafricana 200 esemplari dell’Alfa Romeo GTV6 3.0 con motore V6 e guida a destra, destinati principalmente al mercato locale ed esportati in alcuni altri paesi con guida a sinistra.

Detto ciò, il noto portale Cars.co.za ha pubblicato un interessante video che mostra proprio una GTV6 3.0 appena restaurata proprio dal loro team specializzato. L’auto è stata rivelata al mondo durante i Carscoza Consumer Awards tenutisi all’inizio di quest’anno.

Alfa Romeo GTV6 3.0: un video ci mostra l’intero processo di restauro della vettura

L’Alfa Romeo GTV6 3.0 sviluppata localmente è senza dubbio la vettura Alfa Romeo più apprezzata venduta fino ad ora in Sudafrica. Nata per la pista, l’Alfetta GT con motore V6 da 3 litri è stata la più potente auto stradale del Biscione prodotta localmente.

All’epoca, la casa automobilistica milanese aveva bisogno di una vettura per poter competere con BMW nel Gruppo 1 e per questo decise di dare vita a questo veicolo. Per poter omologare un’auto da corsa per il Gruppo 1, il produttore italiano ha dovuto costruire almeno 200 esemplari per uso stradale.

Questa particolare Alfa Romeo GTV6 3.0 restaurata da Cars.co.za apparteneva al famoso esperto e restauratore di Alfa Romeo Basie Theron. Quest’ultimo ha trascorso diversi anni in giro per il mondo per poter recuperare le componenti migliori per un eventuale restauro del veicolo.

Theron ha accettato di vendere la vettura al noto sito sudafricano a condizione che sarebbe rimasta in Sudafrica e che sarebbe stata restaurata secondo i suoi standard. Il risultato è sicuramente una vettura davvero elegante e prestante che potete apprezzare nel video qui sotto.