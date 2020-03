Autostrade e strade extraurbane principali: come comportarsi

Sapete come comportarvi su autostrade e strade extraurbane principali? Numero uno: occhio al limite di velocità. Che è di 130 km/h sulle autostrade, salvo segnalazioni diverse. E di 110 km/h sulle strade extraurbane principali, sempreché non ci siano cartelli a indicare qualcosa di diverso. Ma poi ci sono altre normative. Vediamo quelle più importanti. Per cominciare, in occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, può succedere che la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso. Che fare? I veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato:

invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all’altezza dei varchi,

il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all’altezza dei varchi, percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio,

circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia

viaggiare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

Ecco invece cosa si è obbligati a fare. Si deve: