FCA annuncia My Dream Garage: un nuovo servizio di abbonamento

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore un nuovo abbonamento chiamato My Dream Garage.

Si tratta di un servizio molto flessibile studiato in collaborazione con Leasys, l’azienda di noleggio di proprietà del gruppo automobilistico italo-americano. In sostanza, grazie a My Dream Garage, i clienti della nuova Fiat 500 elettrica potranno avere la possibilità di guidare anche le vetture di altri brand di FCA.

My Dream Garage: FCA annuncia in anteprima un nuovo servizio di abbonamento per i suoi clienti

Purtroppo, al momento non sono stati resi noti i prezzi e le modalità di funzionamento del nuovo servizio di abbonamento ma è palese che sia stato realizzato per incentivare l’acquisto della prima auto 100% elettrica di Fiat e ovviamente per rendere il passaggio all’elettrico più semplice per i clienti.

Oltre che optare per il cinquino a batteria, i clienti potranno scegliere le altre versioni della gamma 500, le Jeep Wrangler, Compass e Renegade e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Infine, grazie a My Dream Garage di FCA, ognuno potrà prenotare il veicolo di cui ha maggiormente bisogno in quello specifico momento che potrebbe non necessariamente essere la nuova Fiat 500 elettrica oppure un modello elettrificato. In ogni caso, maggiori informazioni saranno rilasciate nei prossimi giorni da Fiat Chrysler Automobiles. Restate sintonizzati!