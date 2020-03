Ferrari 575 Superamerica: uno dei soli 559 esemplari prodotti verrà battuto all’asta

Nel 2005, Ferrari presentò la Ferrari 575 Superamerica e proposta in soli 559 esemplari con lo stesso motore V12 da 5.75 litri della 575M Maranello ma potenziato a 540 CV. Durante un’asta che si terrà il 6-7 marzo 2020 ad Amelia Island, RM Sotheby’s proporrà in vendita un esemplare del 2006 della Superamerica con telaio n°ZFFGT61B000146649.

In base le informazioni fornite dalla famosa casa d’aste, la targa con tetto rigido dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 250.000 e 300.000 dollari. Questo esemplare dispone del certificato Ferrari Classiche e ha percorso meno di 8300 km. Inoltre, telaio, motore e cambio sono perfettamente originali e dispone della caratteristiche tanto desiderabili del pacchetto Fiorano.

La feature più intrigante della 575 Superamerica era il suo esclusivo design convertibile che consisteva in un insolito tetto di vetro posto sul retro che ruotava di 180° in una posizione aperta. Brevettato da designer di Pininfarina Leonardo Fioravanti, il cosiddetto Revochromico è stato parecchio apprezzato dagli acquirenti della granturismo.

La Superamerica attesa all’asta è stata originariamente consegnata nuova dal famoso concessionario Ferrari H.R. Owen presente a Londra. Due anni dopo, la vettura venne importata negli Stati Uniti e registrata da un appassionato del Connecticut. Poco dopo, la Ferrari si è spostata in Pennsylvania.

La Ferrari 575 Superamerica si presenta in condizioni davvero ottime, con la sua combinazione di esterno in Rosso Corsa e interni color beige. L’abitacolo è caratterizzato da sedili in stile Daytona, contagiri giallo opzionale che segna fino a 10.000 giri/min e tante altre caratteristiche esclusive del pacchetto Fiorano.

Assieme alla sportiva, RM Sotheby’s vende i manuali originali, il kit di attrezzi, il copriauto con borsa e altro ancora.