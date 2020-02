FCA acquisisce il 4,8% delle vendite totali di auto nel 2019 in Egitto

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è riuscita a vendere 6.987 auto in Egitto nel 2019, acquisendo una quota di mercato del 4,8% del totale delle autovetture, che ha realizzato vendite di 127.000 auto nello stesso anno.

Il marchio Fiat è riuscito a vendere 4.717 auto in Egitto nel 2019, acquisendo una quota di mercato del 3,7% delle autovetture totali, che ha raggiunto vendite di 127.000 auto nello stesso anno, portando la crescita della quota del marchio al 54% rispetto al 2018.

In termini di auto importate, la Fiat è salita di due posizioni al sesto posto nel 2019, dopo essere stata in grado di rappresentare il 5,9% delle vendite in questa categoria, una crescita del 48% rispetto al 2018.

La maggior parte delle vendite di Fiat ha riguardato Tipo, che da solo rappresentava quasi il 93% delle vendite totali per il gruppo e il 7% delle vendite totali nella sua categoria, con un incremento del 3,2% rispetto al 2018.

Nel 2019, Fiat Tipo è avanzata dal sesto al quarto posto. Tipo dovrebbe continuare il suo aumento delle vendite nel 2020, nonché l’acquisizione di una quota di mercato maggiore dopo massicci sconti applicati sull’automobile a seguito dell’eliminazione della dogana sulle auto turche all’inizio di quest’anno.

Per quanto riguarda le vendite di Jeep, la casa americana è riuscita a raggiungere 1.240 auto nel 2019 con una quota di mercato dell’1%, mentre Alfa Romeo è stata in grado di vendere 116 auto con una quota di mercato dello 0,1%.

Vale la pena notare che il gruppo FCA ha raggiunto questi dati nonostante la diminuzione delle vendite totali di autovetture del 13% e la diminuzione delle vendite di automobili importate dell’8%.

