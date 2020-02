FCA presenta il nuovo sistema di ricarica Easy Wallbox

Grazie alla collaborazione con Engie Eps, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore Easy Wallbox. Si tratta del primo sistema di ricarica per auto ibride plug-in e completamente elettriche che può essere utilizzato da chiunque senza effettuare modifiche all’impianto domestico.

Tale soluzione, realizzata in esclusiva per il gruppo automobilistico italo-americano, consente di collegare la centralina direttamente a una presa domestica.

Easy Wallbox: il nuovo sistema di ricarica di FCA verrà fornito assieme a tutti i nuovi modelli elettrificati

Durante una conference call, Carloalberto Guglielminotti, CEO di Engie Eps, ha sottolineato che questa nuova soluzione consente di seguire il principio del Plug & Play, proprio come avviene con un elettrodomestico acquistato in negozio oppure online.

Egli ha dichiarato: “Si tratta di un aspetto fondamentale per la diffusione dell’elettrificazione Easy Wallbox è un prodotto interamente progettato e fabbricato in Italia, l’unica wallbox per cui fino a 2,2kW non sono necessari installatori o elettricisti. È il frutto delle attività dei circa 100 tra ingegneri e ricercatori di Engie Eps che da oltre 15 anni, in sinergia con i Politecnici di Torino e Milano, permettono alla tecnologia italiana di ottenere un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale“.

Il nuovo Easy Wallbox verrà fornito con tutte le prossime auto elettrificate dei vari brand di FCA come ad esempio le Jeep Renegade e Compass 4xe e inoltre funziona fino a una potenza di 7,4 kW. Grazie alle sue caratteristiche, il nuovo sistema di ricarica permette di caricare l’auto in modo più veloce senza acquistare un secondo dispositivo.

Ecco le dichiarazioni di Roberto Di Stefano, responsabile e-mobility di FCA

Roberto Di Stefano, responsabile della mobilità elettrica in Fiat Chrysler Automobiles, ha affermato: “Il cammino intrapreso non è la semplice elettrificazione dei veicoli, ma un modo completamente differente di intendere l’uso dell’auto e la mobilità in generale“.

Di Stefano ha proseguito dicendo: “Per questo motivo FCA sta componendo un vero e proprio ecosistema di prodotti e servizi in grado di soddisfare le aspettative di chi utilizzerà le vetture elettriche ed elettrificate, per trasformare l’uso di queste auto in un’abitudine diffusa e consolidata“.

La partnership con Engie Eps comprende anche la realizzazione di un progetto sperimentale Vehicle-to-grid (V2G) – il più grande al mondo – nella fabbrica di Mirafiori e della Solar Power Production Unit in collaborazione con Engie Italia.

Il responsabile e-mobility di FCA ha concluso il suo intervento affermando: “Grazie al progetto pilota V2G stiamo realizzando un asset composto a regime da 700 veicoli elettrici, in grado di produrre 25 MW di potenza energetica ed erogare servizi di stabilizzazione alla rete elettrica nei periodi in cui i veicoli non sono utilizzati. Invece, i pannelli fotovoltaici del secondo progetto, installati su 120 mila metri quadrati di tetti e a copertura di 1.750 parcheggi, 30 mila metri quadrati, saranno in grado di produrre 15 MW di potenza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5 mila tonnellate di CO2 all’anno e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti a Mirafiori“.