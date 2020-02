Posizione delle auto sulla carreggiata: qual è

Le regole della circolazione sono complicate. Una delle norme più complesse riguarda la posizione delle auto sulla carreggiata. Di certo, tutti sapranno che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Viceversa, i veicoli sprovvisti di motore (come le bici) e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

In che corsia è meglio posizionarsi, stare?

Le auto devono stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata quando si incrociano. O se percorrono una curva o un raccordo convesso. Con un’eccezione: se circolano su strade a due carreggiate separate. O se viaggiano su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia oppure su una carreggiata a senso unico di circolazione.

Divisione della carreggiata, che fare

Attenzione a un caso particolare. Una strada divisa in due carreggiate separate. Allora, si deve percorrere quella di destra. Quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale. A meno che un cartello dia disposizioni diverse. E quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia? Si sta sulla corsia più libera a destra: la corsia o le corsie di sinistra vanno percorse solo per effettuare sorpassi.

In città, dove viaggiare

Nei centri abitati, questione delicata. Se una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra. Ma i conducenti possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che prenderanno al successivo incrocio. Si può cambiare corsia per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra?

Sì. Idem per fermarsi. Quando invece ci sono i binari, i veicoli possono procedere sui binari stessi: basta che non ostacolino i tram. E, alla fermata del tram, c’è il divieto assoluto e totale di sorpassare: a destra e a sinistra. Regola che molti dimenticano. Se infine c’è il salvagente centrale (quella specie di divisorio dove le persone scendono dal tram), si può passare a destra o a sinistra: purché non si intralcino i viaggiatori.