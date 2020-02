Lancia Delta Integrale: la versione widebody immaginata in render

La Lancia Delta Integrale è considerata una delle vetture più importanti costruite dalla casa automobilistica torinese. Il veicolo ha un passato alle sue spalle molto importante nel mondo del rally.

In questo articolo vi proponiamo un interessante render realizzato dall’artista digitale Al Yasid Oozeear (yasiddesign) che raffigura una versione widebody della vettura. Sicuramente, i puristi non saranno d’accordo con questo progetto dal momento che la Delta HF Integrale è un’icona e non dovrebbe essere rovinata in questo modo.

Lancia Delta Integrale: un noto artista ipotizza la versione widebody della mitica auto da rally

Il progetto è basato su un mostro da corsa che ha dominato il campionato di rally verso la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90. Rispetto agli altri progetti realizzati dallo stesso artista, però, questo riguardante la Lancia Delta Integrale è meno aggressivo poiché l’aspetto generale segue quello del modello standard piuttosto che rappresentare una vettura poco reale.

Le due modifiche principali apportate dall’artista del render su quest’auto riguardano i parafanghi e l’altezza da terra estremamente ridotta. Ci aspettiamo la presenza di sospensioni pneumatiche per permettere al conducente di sollevare l’auto quando c’è bisogno.

I grossi archi dei passaruota sono riempiti da enormi cerchi e pneumatici. Possiamo vedere anche uno splitter anteriore. Dal momento che la Lancia Delta Integrale dispone di un passo abbastanza corto, questa versione widebody presenta una forma più quadrata.

Teoricamente, tale trasformazione dovrebbe rendere il veicolo più agile ma meno stabile. Purtroppo il render realizzato da Yasid Design mostra soltanto la parte frontale della vettura, quindi non possiamo apprezzare nel dettaglio i laterali e il posteriore.