Ferrari 250 GT Lusso diretta all’asta dopo 48 anni di singola proprietà

Conosciuta ufficialmente con il nome di 250 GTL o 250 GT/L, la Ferrari 250 GT Lusso è una delle vetture appartenenti alla famosa serie 250. La casa automobilistica modenese costruì solo 351 esemplari tra il 1962 e il 1964, di cui la più famosa è il telaio n°4891 appartenuta a Steve McQueen.

Durante un’asta che si terrà ad Amelia Island il mese prossimo, RM Sotheby’s proporrà in vendita il numero di telaio 5183 appartenuto a un singolo proprietario per ben 48 anni, oltre ad essere stata mantenuta in perfetto stato ed aver ricevuto un restauro.

Ferrari 250 GT Lusso: un esemplare del 1963 verrà proposto all’asta da RM Sotheby’s

Con una stima di vendita che va da 1.3 a 1.6 milioni di dollari, questa 250 GT Lusso con carrozzeria Scaglietti è l’evoluzione finale e quella più sviluppata della stirpe 250 GT. Il veicolo può essere riconosciuto facilmente grazie al suo design sinuoso e dal motore Tipo 168 U da 3 litri che sviluppa una potenza di 240 CV a 7500 giri/min e 242 nm di coppia massima a 5500 giri/min.

Presente anche sulle 250 Testa Rossa e 250 California, il propulsore Colombo V12 è abbinato a trasmissione manuale, ammortizzatori a spirale e freni a disco su tutte e quattro le ruote. Secondo i dati forniti da Maranello, la sportiva di lusso è in grado di raggiungere una velocità massima di 240 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi.

L’esemplare in questione è il 152° spedito alla Carrozzeria Scaglietti che venne completato nel 1963 con la combinazione di colori Verde Scuro e Beige. Dopo essere stata venduta da un concessionario milanese nello stesso anno, la Lusso ha passato i suoi successivi 48 anni in America.

Durante questo periodo, il telaio n°5183 ha ottenuto una riverniciatura e un restauro completo durato due anni. Attualmente, il contachilometri mostra 22.055 km. Accompagnata dal manuale del proprietario originale e dal kit di attrezzi, la Ferrari 250 GT Lusso è stata anche documentata dallo storico Marcel Massini.