La Nuova Multa Gentile, ecco di cosa si tratta

C’è la multa vera, che arriva a casa nella busta verde o che viene appioppata sul posto. Ma poi c’è la multa gentile. Chiamata così perché non è una multa, ma un ringraziamento. La Polizia Locale di Fidenza La ringrazia per aver sostato correttamente: così sta scritto nella multa gentile. Siamo in quel di Parma: molti gradiscono, tanti invece si spaventano pensando a un verbale vero.

Multa gentile: a che serve

Col suo comportamento ha reso più bella e vivibile la nostra città: questo dice un biglietto che gli automobilisti di Fidenza si ritrovano sul parabrezza della loro auto. Non il solito preavviso di divieto di sosta. Non l’avviso delle ganasce gialle alle ruote. L’iniziativa è stata ideata dal comandate del Corpo, Luciano Soranno. Il motivo? Lo spiega sindaco Andrea Massari: la Polizia vuol far capire ai cittadini che la presenza dei Vigili è molto più capillare di quanto può sembrare.

Cosa fanno gli agenti di Polizia Locale

L’obiettivo è far cioè capire che gli agenti fanno controlli notturni, sull’edilizia, sul commercio, sui veicoli in sosta per vedere se sono rubati. Sulle auto per verificare che siano in regola con assicurazione Rca e revisione. Il fine del sindaco è che le persone possano essere più consapevoli di una cosa: c’è un servizio per tutti e pagato tutti. È la Polizia Locale. Attivo non solo per fare sanzioni ma anche per fare controlli e che quel controllo è andato bene.

Valore legale del preavviso sul parabrezza: zero

D’altronde, la multa gentile ha valore legale zero come il preavviso di divieto di sosta. È un foglietto inventato dai Comuni per avvisare gli automobilisti che a casa arriverà la multa vera e propria. Quella sì ha valore legale. Non è certo una novità, in fatto di Codice della Strada: per esempio, anche le zone di sosta riservate alle signore incinte sono senza valore legale. Spetta al buon senso del cittadino lasciare il posto alle donne in dolce attesa.