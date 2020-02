Noleggio Chiaro di Leasys eletto Prodotto dell’anno 2020 nella categoria Servizi Auto

Leasys si conferma ancora una volta leader della mobilità in Italia con Noleggio Chiaro, eletto Prodotto dell’Anno 2020 nella categoria Servizi auto. L’innovativa formula di noleggio vincitrice del premio, dedicata a liberi professionisti e privati, permette al cliente di conoscere da subito il prezzo di un potenziale acquisto dell’auto a fine noleggio. Un riconoscimento che segue quello assegnato l’anno scorso a Leasys per il prodotto Be Free, eletto Prodotto dell’Anno 2019 sempre nella medesima categoria.

“Prodotto dell’Anno” è il Premio all’Innovazione basato esclusivamente sul voto di più di 12.000 consumatori, chiamati a eleggere i migliori prodotti dell’anno in diverse categorie. I prodotti sono individuati attraverso un’estesa ricerca di mercato, un’indagine on-line svolta da IRI su un campione statisticamente rappresentativo di individui, nel rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. Permette alle aziende di conoscere l’opinione dei propri consumatori, aiutandole a rispondere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze.

Noleggio Chiaro è uno dei prodotti di punta nel portafoglio di Leasys, che unisce flessibilità, semplicità e trasparenza alla possibilità di avere la prelazione nell’acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio, a un prezzo definito alla firma del contratto. Un’opportunità che va incontro alle esigenze dei consumatori, basate ormai non soltanto sul possesso, risolvendo i dubbi relativi alla scelta migliore tra acquisto e noleggio.

“Questo premio, assegnato a Leasys per il secondo anno consecutivo, sancisce la qualità dell’attenzione che da sempre prestiamo ai nostri consumatori, oltre a riconfermare la nostra capacità di interpretare al meglio le esigenze dei clienti legate alla mobilità” – ha commentato Alberto Grippo, CEO di Leasys. “Noleggio Chiaro è stato concepito per offrire la massima possibilità di accesso al prodotto di noleggio, garantendo così la più ampia libertà di scelta all’utenza privata e non solo”.

Noleggio Chiaro si è confermata una delle formule più richieste in Italia

Noleggio Chiaro – oggi disponibile sulla maggior parte dei prodotti della gamma Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Fiat Professional – si è confermata una delle formule più richieste in Italia da clienti privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese, testimoniando la sempre maggiore vicinanza del pubblico a formule di mobilità innovative e all-inclusive.

La trasparenza verso il cliente e la flessibilità della formula, personalizzabile sulle specifiche esigenze dell’utente, sono i principali plus che hanno trainato i risultati commerciali dell’offerta nel 2019, che vede tra i best seller il SUV Alfa Romeo Stelvio (in offerta a 399€/mese), subito seguito da Jeep Renegade (199€/mese) e da Lancia Ypsilon (179€/mese).