Leasys chiude il 2019 con una forte crescita nel Regno Unito

Prosegue la crescita e il consolidamento in Europa di Leasys all’insegna della mobilità. Attiva già in otto paesi europei, la società controllata da FCA Bank – che si occupa di fornire servizi innovativi per la mobilità a 360° – ha presentato a Londra poche ore fa i dati di crescita nel mercato britannico, oltre ad illustrare le nuove sfide per il futuro.

La presentazione si è svolta presso la National Gallery, l’evento organizzato nell’ambito della mostra dedicata al genio di Leonardo da Vinci di cui Leasys è tra gli sponsor principali. All’evento è intervenuto Klaus Busse, vicepresidente del reparto design di FCA EMEA, che ha aperto il convegno attraverso un excursus tra il genio di Leonardo e il design italiano di Alfa Romeo.

Leasys: solo a novembre 2019 si è registrata una crescita del 121% in UK

Ritornando a Leasys, la società di Fiat Chrysler Automobiles è attiva nel mercato inglese dal 2017. Essa si è proposta fin da subito come azienda di mobilità di riferimento per aziende e privati grazie al lancio di svariate soluzioni pionieristiche capaci di venire incontro a tutte le esigenze dei consumatori. Ciò ha permesso a Leasys di ottenere un’importante crescita nel corso degli anni in UK.

Ad esempio, il 2019 si è chiuso con un aumento degli ordini registrati, rispetto al 2017 (7000) con oltre 9000. In particolare, a novembre si è registrata una crescita del 121% rispetto allo stesso mese del 2018.

La società di FCA Bank è riuscita a scalare rapidamente la classifica dei Top 50 del ranking UK delle compagnie di noleggio e di leasing, arrivando tra le prime 20 lo scorso anno con una flotta composta da 13.150 veicoli. Sempre nel 2019, i clienti che hanno scelto Leasys sono aumentati del 30%. Inoltre, è cresciuto l’engagement del network dei retailer del 15% e il broker engagement del 50%.

Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank, ha dichiarato: “Leasys punta a ridefinire da leader la mobilità del futuro anche nel Regno Unito. Dopo esserci confermati come l’operatore long term e short term con la più veloce crescita in Italia, l’obiettivo è di consolidare ulteriormente la presenza di Leasys nel mercato britannico, con le nostre soluzioni all’avanguardia e gli esclusivi servizi pensati per le esigenze legate alla mobilità aziendale e privata“.

Per il 2020, Leasys prevede di implementare nuovi servizi all’interno della sua applicazione ufficiale come ad esempio la funzionalità Parking che consente di ricercare e pagare direttamente dallo smartphone il parcheggio in città. A questo si aggiungerà la nuova piattaforma di car sharing e Leasys Miles (una rivoluzionaria formula di pay per use).