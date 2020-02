Truffe Rc auto: come difendersi

Secondo il portale Facile.it è allarme truffe Rc auto. Ha commissionato a mUp Research: nel 2019 addirittura il 19% dei rispondenti, pari a circa 8,3 milioni di individui, ha dichiarato di essere caduto vittima di una truffa, on o offline. Di questi, parecchi in àmbito Rca. Circa l’1%: ossia 83.000. Significa 83.000 auto senza Rca circolanti in Italia. Un guaio perché, in caso di incidente, non si ha la copertura e si deve pagare i danni di tasca propria.

Truffe Rc auto: quale multa

Ricordiamo che, qualora la macchina sia sprovvista di polizza, scatta la multa:

868 euro,

più il taglio di 5 punti patente,

più il sequestro immediato dell’auto.

E chi è vittima dell’incidente dovrà rivolgersi al Fondo vittime della strada per avere il risarcimento. Una procedura molto lunga, che mette in seria difficoltà la persona coinvolta senza colpa nel sinistro.

Truffe Rc auto: come prevenire

L’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) fa diverse raccomandazioni per prevenire le truffe Rc auto.