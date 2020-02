Al Mirafiori Motor Village c’è la Galleria Heritage

Nel lontano 26 maggio 2006 veniva inaugurato il Mirafiori Motor Village in Piazza Cattaneo, un prodotto unico e molto interessante che permette ai visitatori di scoprire lo stabilimento di Mirafiori e il mondo che orbita attorno alla Fiat. Il Mirafiori Motor Village fu voluto fortemente da Sergio Marchionne e avrebbe rappresentato un vero e proprio simbolo di una fase di grande rinnovamento per Fiat. Un modo interessante per avvicinare il pubblico al passato del marchio. Non è un caso che venne persino mantenuto il soffitto autentico dello stabilimento di Mirafiori. Quindi da 14 anni parliamo di un grande punto di riferimento di tutto il quartiere Mirafiori, divenuto anche location per grandi e apprezzati eventi.

È stata messa in atto una grande festa ora che in occasione dell’Automotoretrò proprio al Mirafiori Motor Village è stata inaugurata la Galleria Heritage. Uno spazio allestito all’interno del grande showroom che permette di scoprire fascino e storia dei brand italiani del Gruppo FCA, nato dalla collaborazione con FCA Heritage.

Un viaggio unico nella storia dei marchi

Quello proposto dalla Galleria Heritage è quindi un viaggio nella storia grazie ad un ragionato percorso espositivo che conduce dal passato al presente. È quindi molto interessante ritrovare all’interno la storia di Alfa Romeo, Fiat, Lancia o la mitica Abarth. D’altronde il dipartimento FCA Heritage era nato proprio con l’intento di valorizzare, oltre che tutelare, il passato dei marchi italiani di FCA. Quindi grazie alla Galleria Heritage, si respira la storia più autentica di Fiat e di Mirafiori.

Le tante memorabilia che caratterizzano questo nuovo spazio di FCA vengono affiancate alle ultime novità del Gruppo FCA. In questo modo passato e presente si incontrano facilmente. Tra i vari elementi proposti c’è persino una straordinaria macchina da cucire realizzata proprio da Fiat all’interno del reparto selleria per cucire al meglio i sedili delle nuove vetture Fiat. La Galleria Heritage trova infatti posto all’interno della vecchia sede del reparto selleria.

Cosa trovare alla Galleria Heritage

Come dicevamo la Galleria Heritage rappresenta il perfetto connubio tra presente e passato della storia dei marchi rappresentati. All’interno è possibile trovare una piacevole selezione di ricambi storici, tra l’altro moltissimi di questi vengono ancora riprodotti per rifornire collezionisti e clienti possessori di vetture storiche. C’è pure una vettura storica, una Pininfarina Spidereuropa, che dopo aver subito restauro e certificazione da parte di FCA Heritage viene proposta in vendita.

La Spidereuropa è nata dalla bellissima Fiat 124 Sport Spider che veniva proposta in Europa a partire dal 1982. Si tratta quindi di un nuovo capitolo nella storia del Mirafiori Motor Village, un luogo straordinario per vivere da vicino la storia.