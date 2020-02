Ferrari F40 LM disponibile nel gioco Forza con una speciale livrea

Anche se non è un nuovo gioco, Forza riesce ancora ad impressionare i gamer per via dell’alto livello di grafica e di dettagli proposto, come ad esempio le auto. Oltre ai modelli precaricati dagli sviluppatori, che rispecchiano alla perfezione quelli reali, le vetture personalizzate dalla community sono spesso sorprendenti.

È il caso della Ferrari F40 LM che vi proponiamo in questo articolo, creata da un giocatore di Forza. Effettuando un confronto fianco a fianco con l’esemplare reale, è possibile scoprire le diverse caratteristiche identiche che riportano indietro l’iconica vettura.

Ferrari F40 LM: un giocatore di Forza realizza una versione davvero speciale

Seppur questa livrea sia stata progettata in passato da altri giocatori, ci sono buone probabilità che questa sia una delle più accurate dato che include praticamente tutto, dalla verniciatura al design dei cerchi e alle decalcomanie sparse sulla carrozzeria.

Ovviamente, questa F40 LM presenta alcune differenze che sono principalmente causate dalle opzioni limitate disponibili nel gioco. Un esempio è la posizione degli specchietti laterali. La F40 rappresenta un’icona della casa automobilistica modenese in quanto è stata l’ultima vettura voluta ed approvata dallo stesso Enzo Ferrari.

Inizialmente, la sportiva doveva essere costruita in soli 400 esemplari ma alla fine il cavallino rampante ne costruì poco più di 1300. Lanciato nel 1987, il veicolo fu spesso classificato come un’auto da corsa legale. Attraverso la versione LM, Maranello portò la Ferrari F40 nel mondo delle corse due anni dopo il debutto ufficiale.

Sotto il cofano è presente un motore V8 da 2.9 litri capace di sviluppare una potenza di 478 CV a 7000 giri/min e 577 nm di coppia massima a 4000 giri/min. Grazie a una serie di ottimizzazioni (come il peso di soli 1100 kg), la F40 è stata la prima Ferrari di produzione capace di superare i 320 km/h di velocità massima.