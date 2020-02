Bollo auto dei noleggi: la nuova norma che obbliga al pagamento l’utilizzatore sta causando gravi problemi

Sino a fine 2019, il bollo auto a noleggio era a carico delle società di affitto: chi prendeva la vettura a nolo pagava solo il canone. Con la manovra 2020, il bollo auto a noleggio è a carico dell’utilizzatore. L’Aniasa (Associazione autonoleggio) denuncia questo pasticcio legale. Come ClubAlfa.it ha subito evidenziato qui.

Bollo auto a noleggio: 7 problemi

La norma della manovra 2020 comporta 7 guai.

Aumenta la burocrazia e i costi per chi usa l’auto aziendale: 150.000 clienti tra aziende, privati e Pubblica amministrazione.

Produrrà minori introiti per l’Erario, con il rischio concreto di una forte crescita dell’evasione della tassa automobilistica.

Ci sarà un boom di contenziosi connessi al mancato o non corretto pagamento del bollo.

Pone inattesi problemi di gestione e di bilancio per 3.200 Pubbliche Amministrazioni, che utilizzano i servizi delle flotte a noleggio lungo termine. In relazione agli importi complessivi e ai maggiori costi amministrativi.

Annulla il positivo ruolo di correttezza fiscale del settore del noleggio per puntualità e completezza nei pagamenti, con un prevedibile sensibile incremento dei ritardi, dell’evasione e dei costi per il recupero delle somme non pagate.

Grava le imprese di noleggio veicoli di nuovi oneri operativi, stravolgendone l’offerta di servizi.

Complica le attività inerenti il pagamento del superbollo.

Tassa automobilistica: chi paga?

Tant’è vero che regna la confusione. Per il 2020, è impossibile procedere al pagamento per le flotte e si è costretti a seguire procedure antiquate, di oltre 30 anni fa.

A oggi risulta impossibile anche per i proprietari dei veicoli effettuare in via informatica i pagamenti per i quasi 700.000 veicoli le cui targhe risultano all’Archivio Nazionale dei Veicoli. Morale: l’Aniasa chiede al Governo di intervenire urgentemente, posticipando l’entrata in vigore della norma fino a quando non saranno operative procedure che consentano di adempiere all’obbligo.