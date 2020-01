FCA smette di produrre in India il suo motore Multijet diesel 1.3

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di interrompere la produzione del suo motore diesel da 1.3 litri nello stabilimento di Ranjangaon (in India). Il propulsore a gasolio, noto anche come national engine of India, ha equipaggiato ben 24 auto diverse di non meno di cinque case automobilistiche.

Il propulsore fu commercializzato come Multijet da Fiat, DDiS da Maruti Suzuki, Smartech da Chevrolet, Quadrajet da Tata e CRDi4 da Premier che lo ha utilizzato sul suo SUV compatto Rio.

FCA: il gruppo annuncia la fine della produzione del motore diesel Multijet da 1.3 litri

Il gruppo automobilistico italo-americano avrebbe deciso di porre fine alla produzione di questo powertrain per via dell’entrata in vigore delle norme sulle emissioni BS VI pochi mesi fa. Inoltre, Fiat non aveva il programma di aggiornare il motore alle nuove norme.

I due brand che hanno utilizzato maggiormente questo propulsore, Maruti Suzuki e Tata Motors, hanno deciso di adottare dei nuovi motori diesel per la loro gamma di auto presente nel mercato indiano.

Tuttavia, l’interruzione della produzione del Multijet potrebbe segnare l’inizio della fine di Fiat in India, la cui gamma attuale comprende Linea, Grande Punto e i suoi derivati. La dipendenza di Suzuki dal Multijet 1.3 di FCA è diminuita con l’introduzione del propulsore diesel da 1.5 litri sviluppato internamente.

Quest’ultimo è stato lanciato sui modelli Ertiga e Ciaz. Nel 2016, Tata Motors ha messo a punto una propria gamma di powertrain diesel che vanno da 1.05 a 1.5 litri e usati su Tiago, Tigor e Nexon.

Nel comunicato stampa rilasciato da Fiat Chrysler Automobiles si legge: