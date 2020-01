Fiat Chrysler e PSA: per Manley la fusione si completerà nel 2021

Il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, l’amministratore delegato Mike Manley ha dichiarato nelle scorse ore che entro 12 / 14 mesi la fusione tra FCA e PSA si dovrebbe completare. Questo significa che la conclusione delle attività preparatorie all’unione tra le due aziende dovrebbe avvenire nel corso del 2021. Parlando con la Reuters a margine di una riunione del settore mercoledì, Mike Manley ha dichiarato di non aspettarsi grandi ostacoli che potrebbero ritardare un accordo finale.

“I colloqui stanno procedendo davvero bene”, ha detto Manley a proposito dei negoziati con la casa automobilistica francese. I suoi commenti arrivano un mese dopo che le due case automobilistiche hanno concordato un accordo vincolante per unire le forze in un accordo del valore di circa $ 50 miliardi in risposta a un rallentamento della domanda globale e all’aumento dei costi per rendere i veicoli più puliti nel rispetto delle normative sulle emissioni più rigorose. Vedremo dunque se davvero agli inizi del 2021 la fusione tra Fiat Chrysler e PSA sarà definita in tutti i suoi particolari.

