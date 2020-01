FCA sconfigge GM per la terza volta in cinque anni in Brasile

Da cinque anni FCA e GM hanno combattuto una battaglia per essere la casa automobilistica n. 1 in Brasile. Dopo due vittorie consecutive di Fiat Chrysler Automobiles (2015 e 2016), General Motors ha dato il cambio ottenendo la prima posizione due volte (2017 e 2018). Nel 2019, ha prevalso Fiat Chrysler per la terza volta. L’anno scorso il costruttore italo americano ha venduto 496.080 veicoli, contro i 475.747 del colosso americano. Le cifre sono state rilasciate da Anfavea (Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici).

L’arresto temporaneo delle vendite della nuova Chevrolet Onix Plus a causa di un richiamo potrebbe essere costato a GM il comando. Nelle vendite di autovetture, GM ha mantenuto la sua egemonia, con 431.023 immatricolazioni, contro 331.298 della FCA. Il vantaggio di Fiat Chrysler è arrivato grazie ai veicoli commerciali leggeri, con 164.782 immatricolazioni contro 44.724 di GM. Merito del duo di pick up Fiat, Strada e Toro, che sono i più venduti in Brasile. Ma l’auto più venduta dell’azienda è la Fiat Argo.

Le vendite di FCA sono cresciute del 14,5% nel 2019. La società ha registrato un progresso dell’1,2% e detiene ora una quota di mercato del 18,7%. Fiat Chrysler ha costruito il suo terzo titolo in cinque anni grazie alla sua strategia di diversificazione del marchio. Mentre opera in Brasile con i marchi Fiat, Chrysler, Dodge e Jeep (oltre alla RAM nel mercato pesante), GM punta tutto sui veicoli Chevrolet. All’interno di FCA, la Fiat è ancora la più grande, seguita dalla Jeep. D’altra parte, Chevrolet ha vinto ancora una volta il titolo del marchio numero di auto in Brasile. È anche il titolo di auto più venduta, ottenuto da Onix per il quinto anno consecutivo.

