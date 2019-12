Fiat Chrysler prevede di accelerare lo sviluppo del prodotto

Fiat Chrysler Automobiles sta razionalizzando il processo globale di sviluppo del prodotto, nel tentativo di portare modelli nuovi o aggiornati negli showroom più rapidamente possibile. Il gruppo italo americano ha recentemente annunciato l’intenzione di appiattire la struttura di sviluppo del prodotto aziendale attraverso le sue proprietà globali per ridurre la complessità, accelerare il processo decisionale e portare i prodotti sul mercato più velocemente di quanto non avvenga oggi.

Fiat Chrysler decisa ad accelerare il lancio di 30 modelli elettrificati nei prossimi anni

La società afferma di aver già impegnato € 9 miliardi per il suo piano quinquennale di lancio di 30 nuove auto elettrificate a livello globale. Di recente l’amministratore delegato di Fiat Chrysler, Mike Manley ha dichiarato: “L’industria non ha mai subito cambiamenti tecnologici al ritmo a cui stiamo assistendo. Quindi, stiamo liberando l’energia creativa dei nostri ingegneri ed esperti tecnici a beneficio dei nostri clienti e parti interessate in tutto il mondo.”

Uno dei maggiori cambiamenti è l’integrazione della trasmissione e dell’ingegneria dei veicoli, unità precedentemente separate, in un processo globale che implica una maggiore collaborazione e una migliore distribuzione delle risorse. L’ingegneria sarà inoltre supportata da cinque centri di competenza tecnica, compresi gruppi che svilupperanno architetture elettroniche e un altro incentrato su tecnologie avanzate.

