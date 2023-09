YangWang U6 è destinata a diventare l’auto più aerodinamica del mondo

A quanto pare la berlina YangWang U6, che BYD il produttore cinese numero 1 di veicoli elettrici lancerà sul mercato alla fine di quest’anno, diventerà il veicolo più aerodinamico al mondo. Attualmente, il primo posto in termini di coefficiente aerodinamico (cd) spetta al veicolo elettrico Mercedes-Benz EQS, con 0,21 cd. La U6 è la terza vettura ad essere lanciata da quando BYD ha svelato il suo marchio premium YangWang nel 2021. La cosa sorprendente dell’U6, che sarà svelata entro la fine dell’anno, è che ha fatto registrare il miglior coefficiente aerodinamico tra i veicoli prodotti a livello mondiale, pari a 0,195 cd.

La berlina YangWang U6 che il gruppo BYD lancerà entro fine anno diventerà il veicolo più aerodinamico al mondo

Come dicevamo poc’anzi questo è il terzo modello del giovane marchio cinese e segue il SUV YangWang U8 e la supercar elettrica YangWang U9. Il mese scorso è stato rilasciato un brevetto che rivela l’intero design esterno della U6. Il coefficiente aerodinamico è stato recentemente annunciato in occasione della riunione annuale del “Comitato per l’aerodinamica automobilistica 2023” tenutosi in Cina.

Secondo il materiale di presentazione del Comitato per l’Aerodinamica, sono state incluse una foto della YnagWang U6 e una cifra di 0,195 cd. Successivamente è stata presentata una tabella contenente i “Top 10 coefficienti aerodinamici” attualmente in produzione, dove la vettura cinese si posiziona al primo posto. Nel disegno del brevetto di Yangwang U6 si può vedere la silhouette affilata e bassa e la linea del tetto spiovente. I grandi fari sembrano simili allo Yangwang U9. Anche l’ampia presa del paraurti attira l’attenzione. Le telecamere sostituiscono gli specchietti laterali.

Altre caratteristiche includono parafanghi in stile Porsche Taycan, muso basso, grandi prese d’aria laterali, tetto verniciato di nero e spoiler posteriore attivo. Nei disegni del brevetto è possibile notare un modello che include specchietti laterali invece delle telecamere. In una foto spia cinese pubblicata di recente, sul cruscotto erano installati tre display. La Yangwang U6 sembra simile al BYD Chaser 07 lungo 4.980 mm, ma l’interno sembra essere più spazioso.

Secondo quanto riferito dalla Cina, l’architettura di BYD è compatibile con entrambi i modelli. È probabile inoltre che la berlina abbia finiture BEV e PHEV. Il veicolo completamente elettrico potrebbe anche adottare insieme quattro motori di YangWang, che possono produrre più di 1.100 cavalli (820 kW). I media cinesi prevedono che il prezzo dell’U6 sarà di circa 800.000 yuan. Si tratta di un prezzo più conveniente rispetto alla Tesla Model S Plaid, che viene venduta in Cina per 1.028.900 yuan.