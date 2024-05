Xpeng G6, arriva in Europa il SUV che sfida la Tesla Model Y

Se la Tesla è un brand ormai noto e consolidato per quel che riguarda i veicoli elettrici (e non solo) non manca la concorrenza che costantemente propone modelli che provano a sfidare il marchio statunitense. Una delle rivali più agguerrite sembra l’azienda cinese Xpeng che già sulla fine dello scorso anno aveva ridotto significativamente i prezzi della sua G6 proprio per provare a superare le vendite della Tesla Model Y, da più parti considerata come la migliore auto elettrica.Ora la Xpeng G6 arriva anche in Europa; per ora solo in Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia, ma nei prossimi mesi, comunque entro l’anno, anche in Italia. La sfida con l’azienda fondata da Elon Musk continua anche fuori dai confini cinesi.

Come la Xpeng G6 prova a battere la Model Y

La Xpeng G6 è un SUV di alto livello sviluppata sulla piattaforma Smart Electric Platform 2.0 con una batteria a 800 V. Questo è già un dato interessante se si considera che la Model Y (ma anche la Model 3 di Tesla) hanno un’architettura a 400 V, quindi con tempi di ricarica più lunghi.È lunga 4753 mm, larga 1920 mm, alta 1650 mm e ha un passo da 2.9 metri con un bagagliaio con una capienza di 571 litri. Saranno disponibili tre versioni: G6 RWD Standard Range, G6 RWD Long Range e G6 AWD Performance. La G6 RWD Standard Range ha un motore singolo da 258 CV (190 kW) e 440 nm di coppia, una batteria da 66 kWh e 435 km di autonomia. La Xpeng G6 RWD Long Range, invece, prevede un motore singolo da 286 CV (210 kW) e 440 Nm di coppia e una batteria da 87.5 kWh che assicura un’autonomia di 570 km.

Il top di gamma è la versione AWD Performance nella quale la Xpeng G6 prevede un doppio motore da 476 CV (350 kW) e 660 Nm con una batteria da 87.5 kWh e un’autonomia di 550 km.In termini di prestazioni tutte e tre le versioni consentono di raggiungere una velocità massima di 200 km/h con la Xpeng G6 AWD Performance che ha un’accelerazione da 0 a 100 di 4.1 secondi.

Di serie tutte le Xpeng G6 prevedono cerchi da 20” con pneumatici Michelin.Esteticamente questo SUV si caratterizza per un frontale con uno scalino tra il cofano e la fascia dei gruppi ottici con i fari che risultano molto sottili e larghi. Similmente anche il posteriore risulta compatto con i fanali che si sviluppano in orizzontale. Il tetto panoramico è rifinito in glossy black prevedendo una soluzione stilistica tale da dissimulare le forme esaltando le linee curve della verniciatura dando l’impressione della presenza di un piccolo spoiler posteriore sospeso che accentua l’identità sportiva dell’auto.

Gli interni, un soggiorno hi-tech

L’abitacolo della Xpeng G6 risulta molto spazioso e comodo per tutti i passeggeri anche grazie all’utilizzo di materiali di qualità e finiture di altro pregio. Dal punto di vista tecnologico è presente un sistema di infotainment controllabile dal display centrale da 14.96” ad alta risoluzione che utilizza il sistema operativo Xmart OS di XPENG e i sistemi di assistenza alla guida XPILOT tutti di serie. Di serie sono presenti i sedili riscaldati (quelli anteriori ventilati) con più livelli di regolazione e rivestiti in similpelle, volante riscaldato, due caricabatterie a induzione da 50W, quattro porte USB, un impianto audio da 960 W e 18 altoparlanti e una pompa di calore per ottimizzare le prestazioni durante l’inverno.

Per quel che riguarda il prezzo nei Paesi Bassi la Xpeng G6 sarà in vendita a partire da 42990€ facendo anche su questo concorrenza alla Tesla Model Y.