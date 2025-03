Volvo EX60, cosa ci dicono le immagini dell’anteprima del crossover

In fatto di anteprime automobilistiche, Volvo sa bene come catturare l’attenzione del pubblico. Ieri, il marchio svedese ha finalmente svelato la ES90, ma la vera sorpresa è arrivata sotto forma di un’anticipazione inaspettata. Si è potuto lanciare un primo sguardo alla EX60, il futuro SUV elettrico della casa.

Al minuto 24:55 del video di presentazione, il modello fa una comparsa fugace in forma di prototipo d’argilla, un piccolo dettaglio che premia gli spettatori più attenti e pazienti. Non si tratta certo di un errore: è una strategia ben studiata per alimentare l’attesa attorno a questo nuovo veicolo.

La EX60 si presenta esattamente come ci si aspetterebbe da un membro della famiglia elettrica Volvo, con un design caratterizzato da un posteriore squadrato e gruppi ottici verticali che si estendono lungo il portellone, in linea con lo stile distintivo della EX30, ES90 ed EX90. Anche il minivan EM90, esclusivo per il mercato cinese, segue lo stesso linguaggio stilistico con fari a LED posizionati su entrambi i lati del lunotto.

Annunciata ufficialmente lo scorso settembre, la EX60 avrà un ruolo chiave nel futuro del marchio. Infatti, sarà il primo modello Volvo a sfruttare la piattaforma SPA3, una versione aggiornata della SPA2, su cui si basano già la ES90 e la EX90. Questa nuova architettura promette maggiore potenza di calcolo e una modularità avanzata, aprendo la strada alla realizzazione di veicoli elettrici più piccoli della EX30 e più grandi della EX90, nel caso Volvo decidesse di ampliare la sua gamma.

Secondo Anders Bell, responsabile dell’ingegneria Volvo, la piattaforma SPA3 è stata sviluppata internamente senza alcuna influenza della società madre Geely, e segna la definitiva separazione dalle limitazioni imposte dai motori termici. Un primo teaser ufficiale della EX60 è arrivato lo scorso mese, mostrando un’anteprima del design accanto ad altri modelli in fase di sviluppo.

Nei prossimi anni, due ulteriori veicoli basati sulla piattaforma SPA3 vedranno la luce. Nel frattempo, i test sui prototipi dell’EX60 inizieranno entro il 2025, con il debutto della versione definitiva fissato per il 2026. La sfida più grande? Sostituire degnamente la XC60, il modello più venduto di Volvo negli ultimi anni.