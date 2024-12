Volkswagen Maggiolino, quando tornerà il mito tedesco

Al Los Angeles Auto Show 2024, Volkswagen ha acceso i riflettori sull’ipotesi di riportare in vita l’iconico Maggiolino, una delle sue creazioni più leggendarie. Nonostante l’entusiasmo che la notizia ha naturalmente generato tra gli appassionati di ogni età, l’azienda ha chiarito che un rilancio del Beetle non è una priorità attuale. In effetti, a ben vedere, alla Casa tedesca hanno moltissime preoccupazioni al momento. Tutte ben lontane dal rilancio di una vettura speciale e con un mercato, in sostanza, di nicchia.

Tuttavia, questo modello Volkswagen, con le sue linee arrotondate e il fascino senza tempo, custodisce una storia straordinaria che continua a evocare nostalgia. Le versioni moderne introdotte negli anni ’90 e 2000, pur mantenendo l’identità estetica originale, non hanno ottenuto il successo sperato. Nel corso degli anni è sempre rimasto spazio per nuove riflessioni sulla strategia di rilancio.

Andrew Savvas, Chief Sales & Marketing Officer di Volkswagen North America, ha sottolineato che, sebbene il Maggiolino sia stato un simbolo iconico e molto apprezzato nel mercato americano, il calo delle vendite di modelli simili rende complessa la possibilità di un ritorno sul mercato internazionale. Savvas ha però lasciato una porta aperta, suggerendo che un’edizione limitata potrebbe valorizzare l’immagine del marchio. Serve comunque trovare un equilibrio con le esigenze commerciali.

Volkswagen aveva sospeso la produzione del Maggiolino nel 2019 per focalizzarsi su modelli come la Golf GTI e le varianti R, più performanti e in linea con la domanda attuale. Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars, ha evidenziato l’importanza dei cosiddetti “prodotti halo”, come il Volkswagen Buzz, che rafforzano il posizionamento del brand e catturano l’immaginazione dei consumatori.

Anche Savvas ha rimarcato l’importanza di celebrare i momenti iconici della controcultura americana, dove Volkswagen ha spesso avuto un ruolo di rilievo. Il Maggiolino, con la sua silhouette unica e il suo spirito anticonformista, si lega ancora indissolubilmente a un richiamo di libertà e creatività vivissimo negli anni ’60 e ’70, incarnando i valori della cultura hippie.

Volkswagen è oggi ben lontana da quel momento “spensierato”, davanti a nuove sfide globali. Il ritorno del Maggiolino potrebbe diventare prossimamente non solo una questione di nostalgia o di design, ma una scommessa strategica in un mercato sempre più complesso.