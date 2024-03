Volkswagen ID. Buzz GTX: svelata la data di debutto

Volkswagen ha ampliato il suo portfolio GTX con il lancio delle nuove ID.3 GTX e ID.7 GTX Tourer, ma le sorprese non finiscono qui. La casa automobilistica tedesca si sta infatti preparando anche per il debutto della versione GTX del suo minivan elettrico ID. Buzz. L’evento è fissato per il prossimo 21 marzo, come rivelato da un post sul profilo LinkedIn di Volkswagen Commercial Vehicles. Quest’ultimo rivela che, in occasione della conferenza stampa annuale dell’azienda, verrà svelato un nuovo modello appartenente alla linea GTX, accompagnato da un teaser che lascia intravedere soltanto la firma luminosa del veicolo.

Volkswagen ID. Buzz GTX debutterà il 21 marzo

Un’analisi più approfondita dell’immagine, ottenuta mediante l’utilizzo di Photoshop, rivela senza ombra di dubbio che si tratta dell’ID. Buzz GTX. Questa versione presenta un frontale aggiornato, caratterizzato dall’introduzione di nuove luci diurne a LED a forma di freccia, un elemento già visto sulle ID.3 GTX e ID.7 GTX Tourer. Precedenti avvistamenti su strada dell’ID. Buzz GTX avevano già suggerito la presenza di una griglia frontale con un design a nido d’ape e di cerchi in lega dedicati.

Riguardo le specifiche tecniche, è plausibile aspettarsi che il minivan adotti un doppio motore elettrico per un totale di 250 kW (340 CV), già utilizzato su modelli come l’ID.4 GTX, ID.5 GTX e ID.7 GTX Tourer. Resta da verificare se verrà mantenuta la batteria da 77 kWh, già presente sul modello attuale, o se si opterà per l’unità da 86 kWh, introdotta sulla ID.7 GTX Tourer. Dato l’incremento di potenza, è logico presumere che il costruttore abbia apportato modifiche anche al telaio e all’assetto per elevare la qualità della dinamica di guida.

Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprire tutte le novità del nuovo ID. Buzz GTX, che si aggiunge alla gamma di Volkswagen nel segmento dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.