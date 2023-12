Golf pronta al nuovo aggiornamento, ecco cosa ci attende

Sono passati già un po’ di anni da quando la Volkswagen ha lanciato l’ottava generazione della Golf, il suo modello più fortunato. Oggi il mercato delle berline ha ceduto il passo a quello dei SUV, ma la nuova versione della fortunata auto è senza dubbio uno dei veicoli più attesi. Vediamo quali sono le indiscrezioni in merito.

Un restyling di fino

Lavorerà di fino la Volkswagen per l’upgrade della sua Golf. L’ottava generazione è uscita ormai nel lontano 2019, e nonostante solitamente l’azienda tedesca non stravolga le sue auto negli aggiornamenti, questa volta potrebbe introdurre novità sostanziali, senza per questo dover certamente rivoluzionare completamente il modello. La Volkswagen dunque accantona la crisi che la vede costretta ad operare tagli del personale e si concentra sul suo modello di punta. Per quanto riguarda il design, non ci saranno cambiamenti su serra e profilo, mentre i fari a LED anteriori risulteranno invece più nitidi. Nella parte posteriore invece si prevedono una nuova grafica a LED per le luci e lievi modifiche alla sezione inferiore del paraurti.

Gli insider ci suggeriscono poi che i prototipi delle varianti GTI (benzina), GTD (diesel), GTE (PHEV) e R conserveranno il loro stile più sportivo e vivace. Per quanto riguarda gli interni, non mancano le novità. Ad esempio, il touchscreen risulta essere notevolmente più grande. Probabilmente avremo un display da 15 pollici, mentre i modelli inferiori forse si accontenteranno di display da 12,9 pollici. Si tratta comunque di schermi tutti più grandi di quello attuale della Golf, il quale è invece di appena 10 pollici. Il volante probabilmente eliminerà invece i controlli sensibili al tocco, considerati in alcuni casi non efficientissimi, e tornerà ai pulsanti fisici.

Golf, il restyling del 2024

La tecnologia della nuova Golf aggiornata dovrebbe avvalersi dello “Smart Air Vents”, ossia il controllo digitale ispirato alla ID.7. Non mancheranno quasi certamente sistemi avanzati di assistenza alla guida.Confermato anche l’airbag centrale che è valso alla casa tedesca l’ambita valutazione EuroNCAP a cinque stelle nel 2023. La nuova Golf dovrebbe inoltre beneficiare di materiali migliori. Anche il telaio sarà migliorato, con una configurazione che conferirà all’auto una migliore manovrabilità. Sembra inoltre confermata l’architettura MQB Evo, una piattaforma condivisa con modelli come il SUV Tiguan e la Passat Variant. Per quanto riguarda invece i propulsori, c’è la conferma ufficiale che questa sarà l’ultima Golf con motore ICE prima del passaggio definitivo all’elettrico che dovrà avvenire entro il 2033.

Infatti, a differenza di alcuni concorrenti come Peugeot 308 e Opel Astra, che offrono varianti elettriche, VW ha deciso di non elettrificare la piattaforma MQB che presto verrà ritirata. Si opta quindi per l’ibrido leggero, con motore a benzina a quattro cilindri turbocompresso 1.5 eTSI, Si prevede che sarà disponibile in due varianti di potenza, da 129 CV (130 CV) e 148 CV (150 CV), in pratica la stessa configurazione optata per Tiguan. E l’uscita? Il rilascio della vettura è atteso per il 2024 e probabilmente per l’occasione la Volkswagen lancerà qualche teaser per mostrarci finalmente questa berlina e conoscere quei pochi dettagli che ci sono ancora oscuri.