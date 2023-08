Video scioccante mostra veicoli Tesla con Autopilot che si schiantano contro la polizia

La funzione Autopilot di Tesla, il sistema di assistenza alla guida che promette di rendere la guida più sicura e confortevole, è finita sotto accusa dopo la diffusione di un video che mostra veicoli della casa americana che si schiantano contro le auto della polizia in diverse occasioni.

Il Wall Street Journal mostra in un video gli scontri di auto Tesla dotate di autopilot contro la polizia

Il video, pubblicato su YouTube dal Wall Street Journal, sono stati registrati dalle telecamere a bordo delle auto della polizia o da testimoni oculari. In alcuni casi, le auto della polizia erano ferme sulla strada per soccorrere altri incidenti o per controllare il traffico, quando sono state colpite da veicoli Tesla che procedevano a velocità sostenuta. In altri casi, le auto della polizia erano in movimento e sono state tamponate da veicoli che non hanno rispettato la distanza di sicurezza.

In tutti i casi, i conducenti dei veicoli Tesla hanno dichiarato di aver attivato la funzione Autopilot e di aver riposto fiducia nel sistema, senza prestare attenzione alla strada. Alcuni di loro hanno anche ammesso di essere distratti da altre attività, come guardare un film o usare il cellulare. Nessuno dei conducenti ha riportato gravi ferite, ma alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti a causa degli impatti.

Questo video solleva seri dubbi sulla sicurezza e l’affidabilità della funzione Autopilot di Tesla, che è stata spesso oggetto di critiche e controversie. Infatti, la funzione Autopilot non è un sistema di guida autonoma, ma solo un assistente alla guida che richiede la supervisione costante del conducente. Tuttavia, molti conducenti tendono a sopravvalutare le capacità del sistema e a delegare la guida al computer, esponendosi a rischi elevati.

Tesla ha sempre sostenuto che la funzione Autopilot riduce il numero e la gravità degli incidenti stradali, basandosi sui dati raccolti dai suoi veicoli. Tuttavia, questi dati sono stati messi in discussione da alcuni esperti e autorità, che hanno evidenziato la mancanza di trasparenza e di confronto con altri dati provenienti da fonti indipendenti. Inoltre, Tesla è stata accusata di pubblicizzare in modo ingannevole la funzione Autopilot, usando termini come “Full Self-Driving” o “Autosteer”, che possono indurre i consumatori a credere che il sistema sia più avanzato e sicuro di quanto non sia in realtà.

La funzione Autopilot di Tesla è attualmente sotto inchiesta da parte della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia federale americana che si occupa della sicurezza stradale. La NHTSA ha avviato un’indagine su 11 incidenti avvenuti tra il 2018 e il 2021, in cui veicoli Tesla con Autopilot attivato si sono scontrati con veicoli di emergenza fermi sulla strada. L’indagine riguarda circa 765 mila veicoli Tesla venduti negli Stati Uniti.

La funzione Autopilot di Tesla è una delle più innovative e ambiziose nel campo della guida assistita, ma anche una delle più discusse e contestate. Il video che mostra veicoli Tesla che si schiantano contro la polizia è solo uno degli ultimi episodi di una serie di incidenti che mettono in dubbio la sicurezza e l’efficacia del sistema.