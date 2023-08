Una Tesla prende fuoco spontaneamente in un deposito di veicoli di lusso in California

Un incidente insolito ha coinvolto una Tesla Model S ferma da tempo in un deposito di veicoli di lusso a Rancho Cordova, in California. Il veicolo elettrico ha preso fuoco spontaneamente, senza alcun apparente motivo, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per essere spento.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi presso un deposito di una società specializzata nella vendita di pezzi di ricambio per auto di lusso. Il proprietario del deposito ha dichiarato di aver sentito un forte scoppio provenire da una delle Tesla parcheggiate nel suo lotto. L’uomo ha raccontato che si è avvicinato alla Tesla e ha visto delle fiamme uscire dal cofano anteriore, dove si trova il frunk, ovvero il vano aggiuntivo tipico delle auto elettriche. Ha provato a spegnere il fuoco con un estintore, ma senza successo. Ha quindi chiamato i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto dopo circa 15 minuti.

I pompieri hanno impiegato circa mezz’ora per domare le fiamme, utilizzando una grande quantità di acqua e schiuma. Il capo dei vigili del fuoco ha spiegato che le auto elettriche richiedono una maggiore attenzione rispetto alle auto tradizionali, perché le loro batterie possono surriscaldarsi e causare dei cortocircuiti.

Il capo dei vigili ha aggiunto che i vigili del fuoco sono stati addestrati a gestire questo tipo di situazioni, seguendo le indicazioni fornite dai produttori di auto elettriche. In particolare, ha detto che i vigili del fuoco devono indossare delle protezioni speciali per evitare scosse elettriche e devono monitorare la temperatura della batteria per prevenire eventuali riaccensioni.

La causa dell’incendio della Tesla non è ancora stata accertata, ma si ipotizza un surriscaldamento della batteria dato che l’auto elettrica era ferma da circa tre mesi sotto il sole. Fortunatamente l’auto era lontana dalle altre vetture presenti nel piazzale e l’intervento dei vigili ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri veicoli. Questo non è il primo caso di Tesla che prende fuoco spontaneamente. Negli ultimi anni, ci sono stati diversi episodi simili in tutto il mondo, che hanno sollevato delle preoccupazioni sulla sicurezza delle auto elettriche. Tuttavia, secondo i dati forniti da Tesla, i casi sarebbero di molto inferiori a quelli relativi ad auto a combustione.