Tesla Cybertruck sfreccia nei test invernali in Nuova Zelanda

Tesla sta testando il suo futuristico pick-up elettrico, Tesla Cybertruck, in Nuova Zelanda, dove il veicolo sta affrontando test su strade innevate. Il veicolo è stato avvistato da alcuni testimoni mentre percorreva le strade innevate e ghiacciate, dimostrando la sua potenza e la sua trazione. Le immagini sono state pubblicate su Twitter dall’utente Greggertruck. Il veicolo è stato presentato nel 2019 da Elon Musk, il fondatore e CEO di Tesla, come una rivoluzione nel segmento dei pick-up. Si tratta di un veicolo dalle forme angolari e futuristiche, realizzato con una carrozzeria in acciaio inossidabile e un vetro blindato. Il Cybertruck offre spazio per sei persone e un cassone posteriore con una copertura retrattile.

Tesla Cybertruck: il pickup avvistato in nuova Zelanda in fase di test su neve, debutto vicino?

Tesla Cybertruck dovrebbe essere disponibile in tre versioni: Single Motor RWD, Dual Motor AWD e Tri Motor AWD. La prima avrà un motore elettrico sulle ruote posteriori, una potenza di 400 CV, un’autonomia di 400 km e un prezzo di 39.900 dollari. La seconda avrà due motori elettrici, uno per ogni asse, una potenza di 800 CV, un’autonomia di 480 km e un prezzo di 49.900 dollari. La terza avrà tre motori elettrici, due sulle ruote posteriori e uno su quelle anteriori, una potenza di 1.200 CV, un’autonomia di 800 km e un prezzo di 69.900 dollari.

Tesla Cybertruck sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi nella versione più potente e di trainare fino a 6,3 tonnellate di carico. Il veicolo sarà dotato anche di una sospensione pneumatica adattiva, che permetterà di regolare l’altezza da terra da 20 a 40 cm. Inoltre, il Cybertruck avrà una presa da 220 volt e una da 110 volt per alimentare altri dispositivi elettrici.

Tesla nelle scorse settimane ha pubblicato l’immagine della prima unità prodotta del suo nuovo modello. Le prime consegne di Tesla Cybertruck dovrebbero avvenire entro la fine del terzo trimestre del 2023. La produzione in serie comunque non sarà avviata prima dell’inizio del prossimo anno.