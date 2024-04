Forthing, arrivano in Italia quattro nuovi modelli di auto

Forthing, il marchio cinese che fa parte del gruppo Dongfeng Automobile Group Co. Ltd caratterizzata dal logo di un leone (simbolo di forza, fiducia e coraggio) è pronta ad arrivare in Italia. I veicoli a marchio Forthing verranno distribuiti tramite l’importatore TC8 tramite una rete di concessionarie distribuite su tutto il territorio del nostro Paese che si occuperanno anche della relativa assistenza.

I modelli Forthing disponibili in Italia

Saranno quattro i modelli Forthing che sarà possibile acquistare in Italia e sono rispettivamente la Forthing T5 EVO, la Forthing T5 HEV, la Forthing U-Tour e la Forthing U-Tour HEV. Solo più in là – per ora non sono state rilasciate date ufficiali – sarà possibile acquistare anche la Forthing Friday EV, la vettura con motore 100% elettrica.

Forthing T5 EVO

La Forthing T5 EVO è un modello disponibile sia a benzina che con alimentazione a benzina e GPL che si presenta con le seguenti misure: 4565 mm di lunghezza, 1860 mm di larghezza e un passo di 1690 mm. Si tratta sostanzialmente di un SUV che prevede un motore 1.5 TGDI da 130 kW e 285 Nm di coppia con un cambio automatico a 7 rapporti. È un SUV dalle linee eleganti con un motore dalle elevate prestazioni dove EVO sta per Evolution, Vitality e Organic. 8 i colori disponibili: Bianco, Black, Jade green, Moon grey, Grass green, Light blue, Grey e Rosso. Completano la configurazione di questa vettura la presenza di sistemi di guida autonoma di livello 2.

Forthing T5 HEV

La Forthing T5 è la versione full hybrid del SUV che prevede un motore 1.5 turbo da 125 kW al quale viene abbinato un powertrain elettrico da 55 kW con una batteria da 2 kWh. È una versione caratterizzata da un design unico e la possibilità di scegliere tra otto diverse colorazioni: Bianco, Black, Jade green, Moon grey, Grass green, Light blue, Grey e Rosso.

Forthing U-Tour

Il Forthing U-Tour, invece, è un monovolume che utilizza un motore 1.5 TGDI da 130 kW e 285 Nm di coppia in abbinamento sempre a un cambio automatico a 7 marce. Le dimensioni di questo modello sono: 4850 mm di lunghezza, 1900 mm di larghezza e 1715 mm di altezza. In termini di consumi il Forthing U-Tour assicura 7.5 litri/100 km prevedendo emissioni di 173 g/km.

Forthing U-Tour HEV

Questa è la versione Full Hybrid con motore endotermico da 125 kW sul quale si aggiunge l’unità elettrica da 55 kW. È un monovolume spazioso, sicuro e innovativo con un’estetica molto intrigante. Sarà disponibile in sette diverse colorazioni: Bianco, Grey, Light blue, Grass green, Jade green e Black. In termini di sicurezza prevede sistemi di guida autonoma di livello 2.