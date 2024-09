Nissan X-Trail, arriva anche l’opzione mild hybrid per il SUV giapponese

Nissan allarga la sua offerta per l’X-Trail introducendo una nuova motorizzazione Mild Hybrid. Questa, infatti, si aggiunge alla già disponibile versione e-Power. Questa novità rende il SUV giapponese più accessibile, dato che il Nissan è offerto a un prezzo inferiore di 2.800 euro rispetto all’e-Power.

La nuova X-Trail è ora disponibile con un motore benzina Mild Hybrid da 1.5 litri, che eroga una potenza di 163 CV e 300 Nm di coppia. Tale motore viene abbinato al cambio automatico Xtronic CVT con trazione anteriore. In termini di prestazioni, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h.

I consumi dichiarati si attestano tra 6,9 e 7,3 litri/100 km per la versione a 5 posti, e tra 7,1 e 7,4 litri/100 km per quella a 7 posti. Le emissioni di CO2 variano da 157 a 168 g/km (WLTP), a seconda della configurazione. La capacità del serbatoio è di 55 litri.

La Nissan X-Trail con motore Mild Hybrid la si trova proposta in tre allestimenti: Acenta, N-Connecta e Tekna. L’allestimento base Acenta include un nuovo quadro strumenti da 12,3 pollici, sistema Easy Access per apertura e chiusura automatica della vettura e ricarica wireless per smartphone. Il design degli interni è rinnovato con dettagli neri su cruscotto e portiere, mentre i cerchi in lega da 18 pollici presentano un nuovo disegno.

All New Nissan X-Trail – Interior

Il modello N-Connecta offre una dotazione tecnologica avanzata, con il sistema ProPILOT. C’è il Navi-Link per l’assistenza alla guida e apertura elettronica del bagagliaio con kick sensor. Sono inclusi Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

L’allestimento top di gamma Tekna introduce l’Intelligent Rear View Mirror. Questo sistema trasforma lo specchietto retrovisore in un display digitale per una visione ottimale del retro della vettura.

Passando in rassegna i prezzi degli allestimenti per la Nissan X-Trail Mild Hybrid in Italia. La 2WD da 163 CV a 5 posti Acenta a 38.300 euro, la 2WD da 163 CV, sempre 5 posti, N-Connecta a 39.800 euro, la 2WD da 163 CV e 5 posti Tekna a 45.800 euro. Paando alle versioni 7 posti, la 2WD da 163 CV Acenta a 39.200 euro, la 2WD da 163 CV N-Connecta a 41.500 euro, infine la 2WD da 163 CV Tekna a 46.700 euro.