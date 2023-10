Toyota Yaris 2024: la più scoppiettante arriva in Italia

La Toyota Yaris GR flexa i muscoli. Dalla variante più spinta della berlina utilitaria dovremo aspettarci prestazioni ancora migliori. Sulla base delle informazioni raccolte da Autocar, la vettura si rinnoverà entro la fine del 2023. Allora ne conosceremo le caratteristiche a fondo, mentre il via alla produzione è previsto per il prossimo anno. Il reveal dell’esemplare oggi in commercio risale all’inizio del 2020. Un anno funesto, che ha messo in ginocchio pure l’industria automotive. I danni provocati dal Covid sono stati parecchio gravi, con la chiusura delle fabbriche e la successiva crisi delle catene di approvvigionamento.

Toyota Yaris 2024: aumentano le prestazioni

Nessuna Casa ne è rimasta indenne, compresa quella delle Tre Ellissi. Che avrebbe intenzione di lasciarsi alle spalle il passato a suon di migliorie estetiche e meccaniche. Dal punto di vista del look, si presume l’adozione di un paraurti rinnovato e di uno spoiler posteriore dalle dimensioni maggiori. Ciò consentirà di distinguere in maniera netta la proposta dal predecessore. Resta poi da capire quali saranno i piani della compagnia in merito al powertrain.

La city car pare riceverà un’unità da 1.6 litri rivista in maniera considerevole, allo scopo di tirare fuori tanta cattiveria in pista. Nello specifico, il propulsore sarà in grado di sviluppare un totale di 305 CV e 370 Nm. In confronto alla Yaris GRMN, edizione speciale a tiratura limitata (500 esemplari) venduta in esclusiva al pubblico giapponese, erogherebbero 28 CV aggiuntivi. Sul fronte, la coppia motrice massima sarebbe inferiore di 20 CV in confronto alla GRMN da 390 CV. La trasmissione automatica a otto rapporti invierà la potenza automatica a tutte le quattro ruote, garantendo la trazione integrale.

Quest’ultima decisione non dovrebbe cogliere in controtempo, data la presentazione nel marzo 2022, al Toyota Gazoo Racing Rally Challenge. Il sistema conterà su pomelle del cambio e un “sistema di bloccaggio”. Insomma, la Toyota Yaris GR avrà un convertitore di coppia automatica. Ai tecnici sarebbe stato commissionato di rivedere le sospensioni e i freni. Inoltre, la carrozzeria vanterebbe una rigidità superiore. Non abbiamo ancora toccato il tema degli interni. Ebbene, esso disporrà dello stesso display della Corolla GR. Sbilanciarsi sul prezzo risulta abbastanza complicato: una papabile cifra di partenza sarà forse quella di 50 o 55 mila euro. Comunque sia, le risposte definitive giungeranno alla première mondiale, alla quale mancherebbe sempre meno. Si parla in generale di autunno 2023, mentre le consegne della Toyota Yaris GR sarebbero programmate per la seconda metà del 2024.