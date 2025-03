Toyota RAV4 2026: il restyling a tre porte che sfiderà la concorrenza

Il Toyota RAV4 è uno dei SUV più amati al mondo, disponibile in versioni benzina, ibride e ibride plug-in, con allestimenti che spaziano dalla versione base LE fino alla raffinata Limited. Sebbene la quinta generazione sia sul mercato ormai dal 2018 e abbia ricevuto un restyling nel 2021, il suo successo non mostra segni di cedimento.

Toyota sa bene che la concorrenza è sempre più agguerrita, con rivali come Mazda CX-5 e Honda CR-V 2026, quest’ultima pronta a debuttare nella versione TrailSport. Secondo numerosi rumor, indiscrezioni e avvistamenti di prototipi, è ormai certo che una Toyota RAV4 di nuova generazione o almeno un aggiornamento significativo arriverà nel 2026 (Model Year 2026). La vera domanda che gli appassionati si pongono è quando verrà ufficialmente svelata.

Nel frattempo, il web è in fermento con creatori di contenuti e designer digitali che provano a immaginare il look del futuro RAV4. Alcuni cercano di rimuovere virtualmente la mimetizzazione dei prototipi avvistati, mentre altri si spingono oltre con concept e rendering futuristici e improbabili. Tra questi, il team del canale AutoYa su YouTube ha recentemente pubblicato una rappresentazione CGI rivoluzionaria, ovvero una Toyota RAV4 2026 a tre porte, anziché la classica configurazione a cinque.

Non è la prima volta che AutoYa propone idee fuori dagli schemi. I designer del canale hanno immaginato una Toyota RAV4 GR Sport 2026, equipaggiata con un motore biturbo da 2,5 litri o un propulsore ibrido plug-in capace di erogare 500 cavalli, trasformandola nel RAV4 più potente di sempre. Ora, invece, l’idea è completamente diversa: un RAV4 compattato in versione 2+2 posti, con una piccola panca posteriore dietro i sedili anteriori e una gamma di colori accattivanti.

La reinterpretazione richiama le prime due generazioni del RAV4, che includevano una variante a tre porte, assente ormai da anni dal listino. L’idea di una Toyota RAV4 a tre porte può sembrare azzardata, ma non è del tutto assurda. Modelli come la Suzuki Jimny e la Jeep Wrangler continuano a proporre configurazioni a tre porte. Dunque, Toyota potrebbe davvero riportare in auge questa configurazione?