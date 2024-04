Hilux 2024: il leggendario pick-up si rinnova

Alcuni mesi fa stavamo parlando della Toyota Hilux, chiedendoci se sarebbe arrivata anche in Europa e quando. Bene, è arrivato quel momento. Il nuovo aggiornamento del pick-up Toyota Hilux è arrivato anche in Italia aprendo gli ordini. Tante le novità e l’innovazione della nuova gamma Hilux, tra cui la versione Hilux Hybrid, versatile per diverse esigenze di guida e la versione più sportiva e performante GR Sport II.

Infatti, la nuova Hilux 2024 viene proposta con 5 allestimenti:

La Comfort, disponibile con motore 2.4D-4D Auto o motore 2.8D-4D Manuale, rappresenta l’allestimento d’ingresso.

La Lounge, con dotazioni di comfort e tecnologia di livello superiore, offre un’esperienza più raffinata.

La Executive per il top di gamma, versione più lussuosa e dotazioni avanzate.

Poi troviamo la Invincible che abbina potenza e prestazioni con motori 2.8D-4D 48V Hybrid o 2.4D-4D Auto, ideale per chi cerca un connubio tra efficienza e vigore.

E infine la GR Sport che vanta di un motore performante 2.8 D-4D Auto. Dal look grintoso dedicata agli amanti della guida sportiva.

Al momento sono disponibili le varianti Extra Cab e Single Cab, mentre le versioni C&C e Single Cab arriveranno nella seconda metà dell’anno.

Toyota Hilux Hybrid, un connubio di potenza, efficienza e prestazioni offroad

Parlando della versione Hilux Hybrid, con il nuovo sistema mild hybrid da 48V, il modello 2.8D da 204 CV, dona un’accelerazione più fluida, offre eccellenti prestazioni off-road. Inoltre perfetta da guidare su differenti terreni, anche quelli più impervi, grazie anche alla frenata rigenerativa in discesa. Le prestazione sono comunque garantite ed elevate, sia su strada che per fuoristrada.

Inoltre, secondo Toyota, grazie a questo modello ibrido si può ridurre i consumi del 5% rispetto al modello diesel tradizionale

La casa automobilistica giapponese ha pensato anche ai clienti più esigenti. Con il nuovo Hilux Hybrid è disponibile la versione Double Cab, perfetta per chi necessita di maggiore spazio e versatilità.

Per questo motore 2.8D è stato introdotto anche il cambio manuale, disponibile esclusivamente sulla versione Comfort.

Hilux GR SPORT II: off-road con stile

Tra le maggiori novità troviamo la versione Hilux GR SPORT II che riscrive le regole dell’off-road, con caratteristiche potenziate.

Capace di affrontare qualsiasi tipo di terreno con sicurezza, possiede maggiore carreggiata; 140 mm in più all’anteriore e 155 mm al posteriore rispetto agli altri allestimenti. L’assetto ampliato, permette di affrontare condizioni meteo avverse su tutti i tipi di terreni.

Migliorato anche il rendimento aerodinamico, grazie ai cerchi in lega nera da 17 pollici, che con raggi sottili riducono il peso della ruota, ottimizzati per una guida più agile.

Il look dal carattere imponente, aggressivo e muscoloso del Hilux GR SPORT II marca la sua unicità, che lo rende distintivo e ricercato.

Innovazione tecnologica sicura per la nuova Hilux 2024

La nuova gamma Hilux 2024 si presenta più innovativa che mai, grazie all’ultimo sistema Toyota Smart Connect: dotato di un ampio schermo touch da 8 pollici ad alta definizione, propone una navigazione cloud integrata per 4 anni, l’assistente vocale “Hey Toyota” e la connettività con Apple CarPlay e Android Auto.

Oltre al sistema multimediale, la tecnologia è capace di offrire grande sicurezza con le funzioni ottimizzate e il sistema di assistenza alla guida di ultima generazione. Il T-Mate, grazie al sistema aggiornato più efficace di frenata automatica d’emergenza in è in grado di riconoscere pedoni e ciclisti. Il Lane Departure Alert, anche questo perfezionato, è capace di rilevare i bordi della strada oltre alle linee di corsia. L’Adaptive Cruise Control con Road Sign Assist regola automaticamente la velocità in base ai limiti vigenti e riesce a rallentare in prossimità delle curve. E la funzione Adaptive High Beam è capace di alternare autonomamente abbaglianti e anabbaglianti, per una guida notturna più sicura. Insomma, un mezzo all’avanguardia e affidabile, per tutti quelli che ricercano un compagno di viaggio fedele.

Il nuovo rinnovato pick-up Hilux 2024 è disponibile a partire da 34.000 euro. Ma Toyota ha pensato di fare un’offerta speciale, dedicata ai suoi clienti con un beneficio di 3.700 euro; presentandosi così con un prezzo di 30.300 euro. Inoltre, disponibili anche le formule di noleggio a lungo termine Kinto One e leasing.