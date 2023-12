Toyota FT-Se, svelato il concept della prossima coupé elettrica

Da circa un mesto, Toyota ha rivelato le intenzioni di sfornare una nuova coupé elettrica, e ora pare che la società sia propensa a iniziare il lavoro per lanciare l’auto nella seconda metà di questo decennio. Il concept che il colosso nipponico sta preparando ha al momento il nome di FT-Se, e dovrebbe quindi uscire dal 2026 in poi. Ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo.

Un altro concept da sogno

I concept sono da sempre auto da sogno, visto che si tratta di prototipi nei quali l’azienda mette il meglio di quel che il suo potenziale le permette. La realtà dei fatti poi speso è un po’ diversa e la realizzazione finale cerca sovente di deludere il meno possibile le aspettative create. La Toyota FT-Se parte con le migliori intenzioni, anche perché in realtà dal prototipo sembra proprio che i progressi fatti in fase di produzione siano già tanti e forse l’auto potrebbe già superare le prime prove di strada. Ad ogni modo, facciamo il punto della situazione su ciò che sappiamo a riguardo. L’auto presenta prese d’aria di grandi dimensioni nella parte anteriore affiancate da un’apertura della griglia ancora più grande.

Le luci anteriori delimitano gli archi dei paraurti fino a toccare la parte posteriore della serra. La parte posteriore è invece caratterizzata da un grande diffusore, un piccolo spoiler a labbro e luci molto sottili. Per quanto riguarda gli interni, Toyota sembra orientata verso uno stile futurista, ma al tempo stesso minimalista. Un piccolo schermo orizzontale nascosto nel cruscotto funge da quadro strumenti digitale, con una coppia di schermi più piccoli su entrambi i lati del volante. Insomma, a livello di design, sia interno che esterno, l’auto sa il fatto suo e se la versione finale dovesse essere abbastanza simile a questa presentata nel concept, allora ci troveremo di fronte a una coupé davvero affascinante.

Toyota FT-Se, caratteristiche e prezzo

La nostra carrellata dedicata alle caratteristiche di questo concept proseguono con quelle che sono le specifiche. Come detto, si tratterà di una coupé sportiva completamente elettrica, e sappiamo bene quanto il mercato stia spingendo sempre più verso le auto elettriche e quanto anche Toyota voglia accodarsi al lungo treno. Cosa abbiamo sotto il cofano? A riguardo le informazioni migliori ci arrivano da Fumihiko Hazama, l’ingegnere capo del concept, il quale ha svelato che l’auto avrà due motori, uno per ciascun asse, e sarà quindi dotata di trazione integrale. Per quanto riguarda le performance, secondo Hazama la FT-Se potrà raggiungere i 10 kmh in 3 secondi netti, con una velocità massima di circa 250 km orari.

Per quanto riguarda le batterie, la stessa Toyota ha confermato che saranno le medesime utilizzate dalla Lexus LF-ZC. Non ci sono altre info a riguardo, ma le intenzioni di Lexus sono senza dubbio particolarmente ambiziose, visto che mira a offrire un’autonomia che duri circa il doppio delle altre auto elettriche. Tornando alla coupé elettrica di Toyota, la vettura potrebbe essere un buon banco di prova per sperimentare alcune delle tecnologie che il colosso nipponico intende lanciare nel prossimi anni. E cosa sappiamo dei prezzi? È probabile che le intenzioni dell’azienda siano quelle di fare concorrenza alla Porsche 718 con questo nuovo modello, e se le caratteristiche dovessero reggere il confronto, allora si avrà tutto il diritto di chiedere circa 70 mila dollari ai clienti.