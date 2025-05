Toyota Corolla Cross, svelato il restyling del SUV: ecco tutte le novità

La Toyota Corolla Cross si aggiorna e porta con sé alcuni aggiornamenti estetici, con la quale il SUV compatto giapponese acquista un po’ più di personalità. Debutta anche una nuova variante GR Sport, un allestimento sportivo ispirato al mondo delle competizioni.

Advertisement

Toyota Corolla Cross: ecco le novità che arrivano con il restyling

Le novità estetiche partono dal frontale, dove la Corolla Cross adotta una nuova griglia a nido d’ape e fari dal disegno più affilato. Sulle versioni di fascia alta compare anche una barra luminosa a LED, l’elemento più distintivo di questo aggiornamento. Anche il posteriore è stato rivisto, con nuovi gruppi ottici che includono ora piccole alette che, secondo Toyota, migliorano la stabilità e l’aerodinamica del veicolo. In tutta la gamma, inoltre, sono stati introdotti nuovi cerchi in lega da 18 pollici, ridisegnati per un tocco di modernità.

Advertisement

Anche gli interni sono stati aggiornati, puntando su una maggiore praticità e un look più moderno. Tra le novità troviamo una console centrale più ampia, una leva del cambio ridisegnata, la ricarica wireless per smartphone e due nuovi display: uno per l’infotainment da 10,5 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, in Europa la Corolla Cross sarà disponibile con due versioni ibride. La prima, denominata Hybrid 140, abbina un motore a benzina 1.8 litri a quattro cilindri a un’unità elettrica per una potenza combinata di 138 cavalli. La seconda, la più potente Hybrid 200, combina un motore 2.0 litri con un sistema ibrido che sviluppa un totale di 194 cavalli.

L’allestimento GR Sport, pur non introducendo cambiamenti alla meccanica rispetto ai modelli standard, si distingue per un look più aggressivo. Questo in particolare presenta un paraurti anteriore e una griglia ispirati alla GR Corolla, cerchi neri specifici da 19 pollici e una nuova colorazione esclusiva, Storm Grey. A livello tecnico, le modifiche comprendono sospensioni ribassate di 10 mm, tarature riviste per una guida più dinamica, un servosterzo ricalibrato e paddle al volante di serie. Completano il pacchetto due nuove modalità di guida: Sport e Snow Extra.

Advertisement

Toyota non ha ancora annunciato una data precisa per il debutto nei mercati extraeuropei, ma ha confermato che la nuova Corolla Cross sarà disponibile nelle concessionarie europee entro la metà del 2025.