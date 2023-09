Tesla offrirà una Model 3 Performance aggiornata

Quando Tesla ha presentato il restyling della sua Tesla Model 3 alla fine di agosto per l’Europa, la Cina e altri mercati in tutto il mondo nella gamma mancava un livello di allestimento degno di nota, vale a dire la top di gamma Model 3 Performance. Tesla non ne ha parlato affatto nel comunicato stampa e il configuratore online è stato lanciato in quei mercati solo con i livelli di allestimento a trazione posteriore a motore singolo e a doppia trazione a gamma estesa. Inoltre, in alcuni mercati come l’Australia, i clienti che hanno ordinato la Model 3 Performance hanno riferito che Tesla ha annullato i loro ordini poco dopo che la Model 3 rinnovata è stata messa in vendita nel paese.

Tesla potrebbe lanciare a breve una versione aggiornata della Model 3 Performance

Comprensibilmente, ciò ha alimentato le voci secondo cui Tesla potrebbe non offrire più un Tesla Model 3 Performance. E invece sembra che questo modello possa tornare in versione aggiornata, come suggerito da un certificato di tipo europeo rilasciato da RDW, l’ente olandese di omologazione dei veicoli. Se autentico, il documento pubblicato a luglio e pubblicato sul forum TFF (tramite Teslarati) dimostra non solo che è in arrivo una Model 3 Performance aggiornata, ma che include anche alcuni interessanti aggiornamenti del propulsore.

Nello specifico, il numero VIN di un veicolo ha la lettera “T” in ottava posizione, che di solito corrisponde al tipo di motore del veicolo. Poiché la versione uscente di questo modello ha la lettera “L” nella stessa posizione, ciò suggerisce che la variante aggiornata presenterà un diverso tipo di motore. Secondo quanto riferito, Tesla ha utilizzato la designazione “T” sui numeri VIN della Model S Plaid europea e del Model X Plaid, che presentano un sistema trimotore. Questo significa che anche la Model 3 Performance avrà tre motori? Ciò è improbabile perché la Model 3 Performance a tre motori probabilmente supererebbe la Model S Plaid e il CEO di Tesla, Elon Musk, ha categoricamente respinto la possibilità in un’intervista all’inizio di quest’anno.

È più probabile che la “T” nel VIN indichi che la Model 3 Performance potrebbe accettare uno dei motori posteriori della Plaid. Ciò darebbe ai proprietari di questa vettura molta più potenza. Per ora, questa è solo una supposizione, e sarà interessante vedere come (e se) Tesla migliorerà davvero le prestazioni della Model 3.