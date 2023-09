Tesla Model Y, l’auto perfetta? Impossibile fermarla

Salud! La Tesla Model Y è vive un periodo di massimo splendore, così appetibile agli occhi della potenziale clientela da infrangere un tabù. Nel primo semestre del 2023 si è rivelata, infatti, la prima full electric capace di chiudere in prima posizione nella classifica delle auto più vendute. Da gennaio 2023 la Casa texana ha avviato una decisa politica di taglio dei prezzi, avviando una sorta di guerra, alla quale hanno deciso di partecipare diversi marchi anche di ottima fama. Non tutte hanno l’intenzione di applicare la politica di riduzione dei costi e la Mercedes-Benz ne è un esempio.

Tesla Model Y cannibale

L’azienda della Stella sentirebbe di sminuire il valore delle rispettive creazioni, perciò preferisce evitare di mettere piede in un possibile campo minato. La reputazione guadagnata nel corso degli anni viene prima di qualche immatricolazione aggiuntiva. Se arrivano tanto meglio, ma il vero indice da tenere d’occhio è quello del profitto. Allo stesso modo, pure Stellantis si dice contraria, mosse dalle medesime ragioni. Il modello di business di Elon Musk promette di essere un unicum, specie se arriverà a vendere i veicoli della famiglia a parità di costo di produzione.

I frutti arrivano e li abbiamo davanti a noi. Difatti, la classifica delle auto elettriche più vendute in Europa a luglio 2023 racconta di un predominio totale della Tesla Model Y, in grado di chiudere con il 60 per cento della quota complessiva con 11.317 immatricolazioni, pari a un incremento del 557 per cento rispetto a dodici mesi prima. La Model 3, quinta classificata con 5.676 unità riporta addirittura un aumento del 2.2717 per cento.

Tra le ragioni dietro il boom vi è il ritorno alla normalità degli stock, mentre nel luglio dello scorso anno vi era scarsità di esemplari, da cui la sottoperformance. In seconda posizione, a distanza di sicurezza dalle inseguitrici, figura la Volkswagen ID.4 con 8.872 registrazioni (più 91 per cento), mentre la lotta per il gradino inferiore del podio è stata combattuta fino alla fine.

L’ultima parola spetta alla Skoda Enyaq con 5.904 consegne (più 28 per cento), MG 4 con 5.890 (novità), Tesla Model 3 e Dacia Spring con 5.594 (più 83 per cento). Infine, la Fiat 500e chiude settima, a quota 4.857 targhe, l’unica in calo (meno 3 per cento) della top 10. Chiudono la graduatoria la Volkswagen ID.3 a 4.271 (più 15 per cento), la Polestar 2 a 3.810 (più 341 per cento) e la Cupra Born a 3.725 (più 24 per cento).