Tesla Model Y è ancora l’auto elettrica più venduta al mondo nel 2025

Il 2024 è stato un anno molto difficile per Tesla, e queste difficoltà sembrano estendersi anche al 2025. L’esposizione politica di Elon Musk ha alimentato un forte boicottaggio nei confronti del marchio, provocando un netto calo delle vendite a livello globale, in particolare nel mercato europeo, dove aprile ha confermato un andamento tutt’altro che positivo. A questo si aggiunge l’aumento della concorrenza, specialmente da parte di BYD, che per Tesla potrebbe rappresentare un vero e proprio pericolo.

Nonostante queste difficoltà, la Tesla Model Y continua a dominare il mercato mondiale delle auto elettriche. Un risultato a dir poco sorprendente, considerando che le vendite del modello sono calate del 51% nei primi mesi del 2025.

Tesla Model Y è l’auto elettrica più venduta al mondo nel 2025, nonostante il crollo delle vendite

I dati pubblicati da EV Volumes, però, parlano chiaro: nel primo trimestre dell’anno sono state vendute 201.773 Model Y in tutto il mondo. Si tratta di un risultato che la concorrenza non è nemmeno riuscita ad avvicinare. La seconda classificata, la Tesla Model 3, ha totalizzato 118.964 unità, seguita dalla BYD Seagull (nota in Europa come Dolphin Surf) con 90.044 unità. Subito dopo troviamo la Geely Geome Xingyuan con 89.215 immatricolazioni, praticamente a pari merito con la Wuling Mini, che si è fermata a 89.185.

La tanto discussa Xiaomi SU7 ha raggiunto quota 75.921, mentre BYD piazza anche la Atto 2 e la Atto 3 con 58.097 e 57.763 unità rispettivamente. Chiudono la top ten la Xpeng M03 con 47.130 veicoli venduti e la Geely Panda Mini con 42.792.

Sebbene la Model Y mantenga la leadership tra i veicoli elettrici, il rallentamento delle vendite è evidente. Nel 2024 le immatricolazioni globali erano state pari a 1.175.093 unità, con una media mensile di circa 98.000 immatricolazioni. Oggi, la media si attesta sui 67.000 esemplari al mese. Se questo trend dovesse confermarsi per il resto dell’anno, la Model Y chiuderebbe il 2025 con poco più di 800.000 unità vendute, registrando un calo di oltre 368.000 unità rispetto all’anno precedente.

La sfida per Tesla sarà dunque capire se e come riuscire a invertire questa tendenza nella seconda metà dell’anno. Intanto, nonostante tutto, la Model Y continua a essere il punto di riferimento nel panorama delle elettriche.