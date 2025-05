Tesla, anche la nuova Model Y è un disastro: vendite crollate del 51% in Europa

Elon Musk potrebbe restare ancora a lungo al timone di Tesla, ma se il trend attuale dovesse continuare, il consiglio di amministrazione potrebbe dover prendere una decisione difficile. Il CEO ha recentemente ammesso che le vendite europee sono in difficoltà e i numeri lo confermano: secondo i dati preliminari di Dataforce, nei primi quattro mesi del 2025 Tesla ha registrato un calo del 38,7% in Europa, scendendo da oltre 101.000 a poco più di 62.000 immatricolazioni.

Tesla, le vendite crollano in Europa: Model Y e Model 3 non vendono più come prima

Il dato è ancora più allarmante se si guarda il mese di aprile: solo 7.908 unità vendute, contro le 14.696 dello stesso mese del 2024, pari a un crollo del 46,2%. I modelli come Model S e Model X hanno perso il 69,1%, ma neanche le bestseller si salvano.

La Model Y, il veicolo più venduto del marchio a livello globale, ha visto le sue consegne dimezzarsi: –51,1% su base annua, da 9.704 a 4.743 unità nel mese di aprile. Tesla aveva avvertito di un rallentamento temporaneo durante la transizione al nuovo modello, ma ora la produzione è già a regime. Eppure, nel complesso, le vendite di Model Y in Europa, Regno Unito e area EFTA sono scese del 48,4% da inizio anno. Anche la nuova Model 3 non decolla, registrando un –35,1% nel mese di aprile rispetto all’anno scorso.

Il mercato europeo dell’auto, nel complesso, è rimasto stabile (-0,3% ad aprile), e le auto elettriche stanno crescendo. Le vendite di auto “green” sono aumentate del 28%, quelle ibride del 16% e i PHEV del 12%. Al contrario, benzina e diesel sono in calo.

Sembra non essere bastato, quindi, l’aggiornamento delle due auto di punta del marchio per risollevare la situazione. Il pubblico sembra reagire anche al comportamento di Musk, tra boicottaggi e proteste. Per ora, l’azienda continua a seguire la propria strada senza grandi cambiamenti, ma con numeri così, un cambio di strategia sembra inevitabile. Nel frattempo la casa automobilistica si prepara a lanciare sul mercato anche la variante Performance del crossover.